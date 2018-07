Santos deve ter força máxima contra a Ponte Preta O Santos terá força máxima para enfrentar a Ponte Preta, neste sábado, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Apesar de ter um jogo decisivo na quarta-feira, contra o América do México, pela Libertadores, competição que é prioridade santista, Muricy Ramalho optou por não poupar ninguém no Paulistão.