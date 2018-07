Santos deve ter garotos no clássico contra o Palmeiras neste domingo

SANTOS - Não será surpresa se Muricy Ramalho escalar o ataque com três jogadores formados nas categorias de base do clube para enfrentar o Palmeiras neste domingo: Giva na direita, André no meio e Neilton na esquerda. Outra possibilidade é o treinador optar pela volta ao esquema 4-4-2, com a entrada de Alan Santos ou Leandrinho para completar o meio de campo de Renê Júnior, Arouca e Cícero.

Um dos motivos para o treinador dar oportunidade para outras promessas entrarem em campo no clássico é que, com as expulsões de Felipe Anderson e Patito Rodrigues, o número de desfalques subiu para cinco. Os outros três são Neymar e Montillo, convocados por suas seleções, e Marcos Assunção, que se recupera de edema na coxa direita. Miralles também está fora para aprimorar a parte física.

“Com o grande número de desfalques, temos a oportunidade de testar o elenco e ver se o grupo está pronto para a Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro ou se vai precisar de mudanças”, disse Muricy.