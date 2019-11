Santos deve ter mudanças em todos os setores para clássico com o São Paulo

O Santos deve ter alterações em todos os setores para o duelo com o São Paulo, sábado, no Morumbi, quando poderá selar a sua classificação à Copa Libertadores de 2020 já na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. As mudanças que vão ocorrer serão por desfalques, retornos e opção do técnico Jorge Sampaoli.

As alterações vão começar pelo sistema defensivo. Com status de titular absoluto, Gustavo Henrique havia sido titular em 11 jogos consecutivos do Santos, mas não enfrentou o Goiás, sábado, no Serra Dourada, por estar suspenso pela expulsão na partida contra o Avaí.

Livre, Gustavo Henrique deverá voltar a formar a dupla de zaga do Santos com Lucas Veríssimo. E outra mudança na defesa pode acontecer na defesa, pois Pará vinha sendo o titular da lateral direita, mas não atuou no Serra Dourada por causa de uma indisposição gastrointestinal. Assim, pode retomar a vaga que foi de Victor Ferraz no triunfo por 3 a 0.

No meio-campo, Diego Pituca ganhou um raro descanso no fim de semana, com Alison sendo o titular. Mas parece ser improvável que ele não atue no Morumbi. Outra mudança no setor não está descartada, pois Evandro vinha sendo o preferido de Sampaoli para atuar na organização das jogadas ao lado de Carlos Sánchez. Ele não atuou em Goiânia por causa de uma virose, tendo a sua vaga ocupada por Jean Mota. E a outra opção do treinador para a função é a improvisação de Felipe Jonatan.

Já para o ataque, Sampaoli tem dois desfalques certos, pois o titular Soteldo e o reserva Derlis González foram convocados para defender as seleções da Venezuela e do Paraguai, respectivamente. Nesse caso, Tailson é o favorito para ser escalado no setor ofensivo.

Assim, uma possível escalação do Santos para encarar o São Paulo teria: Everson; Pará, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Jorge; Diego Ptiuca, Evandro e Carlos Sánchez; Marinho, Eduardo Sasha e Tailson.

Com 64 pontos e embalado por quatro vitórias consecutivas, o Santos ocupa o terceiro lugar no Brasileirão, sendo que o time só precisa de um empate no clássico para se garantir na Libertadores de 2020. O elenco inicia a preparação para encarar o São Paulo com um treino a partir das 16 horas desta terça-feira no CT Rei Pelé.

"Vamos nos preparar da melhor maneira para jogar contra um grande rival. Os níveis de concentração vão estar muito altos nesse jogo. Precisamos do time para jogar esse tipo de encontro com a maior concentração", afirmou Sampaoli.