Santos deve ter Nilson e Geuvânio como titulares contra o Flamengo O técnico Dorival Júnior comandou um treinamento coletivo nesta terça-feira no CT Rei Pelé e esboçou o time do Santos para encarar o Flamengo, quinta-feira, às 22h, na Vila Belmiro, tendo como novidades as entradas de Geuvânio e Nilson entre os titulares e as confirmações de Zeca e Gabriel na equipe.