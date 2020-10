Santos pode ter reforços para ampliar invencibilidade em meio à turbulência política

O Santos sofreu mais uma baixa para a sequência do Campeonato Brasileiro no empate por 1 a 1 com o Corinthians, pois o atacante Lucas Braga recebeu o terceiro cartão amarelo na partida disputada na noite de quarta-feira. Ainda assim, a tendência é que o técnico Cuca tenha uma equipe mais reforçada para o duelo de domingo com o Grêmio, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada.

A ausência de Lucas Braga, titular diante de Goiás e Corinthians, se dará, afinal, no setor que deve ganhar mais reforços. Arthur Gomes está livre de gancho, enquanto Marinho deve se recuperar a tempo de problemas físicos para se reencontrar com o seu ex-clube.

Leia Também Auxiliar de Cuca culpa desgaste por queda de rendimento do Santos no clássico

Além deles, o setor defensivo provavelmente contará com novidades diante do Grêmio, pois a expectativa é de que o zagueiro Lucas Veríssimo e o volante Alisson sejam liberados pelo departamento médico. E o próprio técnico Cuca, que cumpriu suspensão no clássico em Itaquera, estará de volta ao banco de reservas.

O Santos, porém, seguirá sem poder utilizar o meio-campista uruguaio Carlos Sánchez, e atacante Raniel, além do venezuelano Soteldo, à disposição da sua seleção nacional. Mas mesmo com tantos problemas nos últimos jogos, o time ampliou a sua invencibilidade para 11 compromissos e por diferentes competições.

Com esse desempenho, ocupa o sétimo lugar no Brasileirão, com 21 pontos, e está classificado às oitavas de final da Copa Libertadores com uma rodada de antecedência, conseguindo, assim, se blindar da crise política e financeira no clube.

"Sabemos da dificuldade dentro e fora de campo, mas é trabalhar e enaltecer os meninos. Dedicação é algo bonito de ver, nunca falta. Se entregam, banco joga junto. Isso constrói 11 jogos de invencibilidade e quem sabe 12 ou 13 e assim por diante?", afirmou Cuquinha, que substituiu Cuca no banco de reservas do Santos no clássico com o Corinthians.