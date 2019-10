Santos deve ter retorno de Carlos Sánchez no clássico com o Palmeiras

O meio-campista uruguaio Carlos Sánchez deve reforçar o Santos no clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador está recuperado de lesão e pode ser um reforço importante para o técnico Jorge Sampaoli.

Com dores musculares na coxa direita, o uruguaio desfalcou o time na vitória sobre o Vasco por 1 a 0, no último sábado, em São Januário. Avaliado pelo departamento médico, Sánchez já apresentou melhoras e passará por novas avaliações nesta segunda-feira para confirmar a sua recuperação.

Para enfrentar o Palmeiras, o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com o atacante Soteldo, que vai se apresentar à seleção da Venezuela, para enfrentar a Bolívia, quinta-feira, em Caracas, em amistoso internacional.

Outro que não poderá enfrentar o Palmeiras por causa dos amistosos será Derlis González. O paraguaio estará defendendo a seleção do seu país no amistoso contra a Sérvia, também na quinta, em Krusevac. E mais um desfalque certo para o clássico é o meio-campista Evandro, expulso contra os vascaínos. Em compensação, o Santos terá o retorno do zagueiro Lucas Veríssimo, que não atuou no Rio por estar cumprindo suspensão.

O Palmeiras, segundo colocado, soma 47 pontos, três à frente do Santos, terceiro. Os dois times têm o mesmo número de vitórias: 13. Se vencer o clássico, o time de Sampaoli toma a vice-liderança do rival no Campeonato Brasileiro.