Santos deve ter volta de Ferraz e esquema com 2 zagueiros contra Cruzeiro

O retorno de Victor Ferraz deverá ser a principal novidade da escalação do Santos para o duelo com o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito deverá ser o escolhido pelo técnico Jorge Sampaoli para ocupar a vaga do zagueiro colombiano Felipe Aguilar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Como tem realizado em praticamente todos os treinos desde o início da temporada, Sampaoli fecha a maior parte das atividades à imprensa. Nesta quarta-feira, porém, na parte aberta do treino, ele testou uma linha de quatro jogadores na defesa, composta por Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Jorge.

A mudança, com a entrada de Victor Ferraz, fará o treinador abrir mão do esquema de três zagueiros, adotado no clássico contra o São Paulo, no último sábado, em que o time foi batido por 3 a 2. Naquela oportunidade, sem um lateral-direito de origem, Sampaoli instruiu Lucas Veríssimo a se revezar entre essa função e a de zagueiro.

Se Aguilar está suspenso, também não é certo o aproveitamento de Cueva. O peruano perdeu status com Sampaoli e a diretoria santista, que admite interesse em negociá-lo. Além disso, ele foi liberado para viajar ao Peru para acompanhar de perto o estado de saúde de sua filha, que nasceu prematura recentemente.

Se decidir pela manutenção das peças do meio-campo e do ataque dos compromissos recentes, Sampaoli deve escalar o Santos com a seguinte formação no domingo: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Felipe Jonatan; Derlis González, Eduardo Sasha e Soteldo.

Mesmo derrotado no último fim de semana, o Santos lidera o Brasileirão com 32 pontos e três de vantagem para o segundo colocado Palmeiras. O elenco voltará a treinar às 10 horas desta quinta-feira no CT Rei Pelé.