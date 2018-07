Santos deve tirar o volante Henrique do Cruzeiro

SANTOS - O volante Henrique, que defende atualmente o Cruzeiro, deve ser confirmado nesta sexta-feira como novo reforço do Santos. O jogador de 26 anos teria 80% dos direitos comprados, junto ao Banco BMG, por um grupo de investidores, que o repassaria para o clube paulista.

As negociações foram praticamente concluídas na noite desta quinta-feira, horas depois de fracassar a tentativa do Santos de contratar o meia Cleiton Xavier, do Metallist, da Ucrânia. O Cruzeiro disse apenas que o BMG "tem todo o direito de vender o jogador".

O interesse por Henrique não é novo. Desde o ano passado, quando Dorival Júnior ainda era o treinador, o Santos tenta levar o volante para a Vila Belmiro. E o assédio aumentou depois que Adilson Batista assumiu o comando do time, no fim de 2010. Mas, na época, o Cruzeiro conseguiu convencer o jogador a ficar por lá para disputar a Libertadores.

Depois das boas atuações pelo Cruzeiro nos últimos tempos, Henrique chegou a ser convocado pelo técnico Mano Menezes para defender a seleção brasileira neste ano - esteve no grupo que enfrentou a Escócia em amistoso realizado em março.