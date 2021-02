Santos deve usar time reserva no 'amistoso' de quinta-feira contra o Bahia

O Santos deverá ter um time reserva em Salvador, diante do Bahia, nesta quinta-feira, às 21h30, na 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Classificado para a disputa da próxima edição da Copa Libertadores, a equipe de Vila Belmiro será dirigida pelo auxiliar Marcelo Fernandes, pois Cuca deixou o clube e Ariel Horlan só vai assumir o comando no Campeonato Paulista.

A lista de desfalques é grande: Pará, Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison, Lucas Braga e Soteldo serão poupados, enquanto Laércio, Madson, Kaio Jorge, Jobson, Carlos Sánchez e Raniel se recuperam de lesão.

Além disso, a seleção sub-18 poderá levar Marcos Leonardo, substituto de Kayo Jorge, para um período de treinos. Se a diretoria santista não conseguir a sua liberação, a vaga no setor ofensivo ficará com Bruno Marques.

Um time provável do Santos para entrar em campo na Fonte Nova: João Paulo; Fernando Pileggi (Ivonei), Luiz Felipe, Alex e Wagner Palha; Vinícius Balieiro, Sandry e Jean Mota; Marinho, Marcos Leonardo (Bruno Marques) e Arthur Gomes.