Santos deverá ter Jean Mota no meio de campo contra o Fluminense no Pacaembu

O Santos deverá ter uma alteração no meio de campo para enfrentar o Fluminense, nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, em partida válida pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Jean Mota poderá ganhar uma oportunidade na equipe titular devido às lesões musculares de Renato e do argentino Emiliano Vecchio.

Jean Mota, que vinha atuando improvisado na lateral esquerda para cobrir a ausência do titular Zeca (lesionado), agora poderá ser a opção do técnico Levir Culpi para compor o setor criativo da equipe com Lucas Lima. Nesta configuração, o time teria um volante de origem (provavelmente Alison) e dois jogadores de armação.

Neste sábado, os jogadores titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia de musculação do CT Rei Pelé, em Santos. Os demais atletas do grupo participaram das atividades em campo comandadas por Levir Culpi.

O time santista - que carrega uma invencibilidade de 12 jogos na temporada, contando Brasileirão, Copa Libertadores e Copa do Brasil - é o terceiro colocado do Nacional, com 35 pontos. Já o Fluminense ocupa somente a nona posição, com 26.