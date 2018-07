Santos disputa com Atlético-MG para trazer atacante Robinho

O Santos aguarda com pessimismo pela resposta de Robinho. A diretoria espera que até a próxima semana o atacante dê alguma resposta, embora encare sem muita expectativa a negociação por causa da demora do atacante em responder e também pela concorrência do Atlético-MG. O Santos propôs um salário de R$ 600 mil ao atacante, que deixou o Guangzhou Evergrande.

O outro clube na disputa pelo jogador, o Atlético-MG, conseguiu oferecer uma proposta melhor e também estipulou um prazo para a resposta. A diretoria quer Robinho ainda para a fase de grupos de Copa Libertadores. E como o prazo para inscrição é até 48h antes da estreia, a equipe espera contar com a definição do atacante até a próxima segunda-feira.

Apesar de ter a preferência do atleta, o Santos ficou atrás na disputa por dois fatores. O primeiro é o valor e o outro, a indefinição na diretoria. Com o presidente do clube Modesto Roma Junior hospitalizado e em repouso no feriado de Carnaval, a negociação por enquanto está parada e aguarda a resposta do Robinho para a proposta realizada semana atrás.

PREPARAÇÃO

O zagueiro David Braz postou nesta segunda-feira em uma rede social um vídeo da sua preparação física. O defensor não atua desde que lesionou a coxa esquerda na final da Copa do Brasil. A expectativa é que ele retorne a atuar no dia 20, no clássico que será contra o mesmo adversário no mesmo local da decisão: o Palmeiras, no Allianz Parque.