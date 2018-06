Santos divulga lista de inscritos na Libertadores com 14 atletas da base

O Santos anunciou no início da noite desta segunda-feira uma lista de 30 jogadores escolhidos pelo técnico Jair Ventura que foram inscritos na fase de grupos da Copa Libertadores, na qual a equipe fará a sua estreia na quinta, contra o Real Garcilaso, às 19h15 (de Brasília), em Cuzco, no Peru.

A listagem não traz nenhuma novidade expressiva, mas chama a atenção o fato de que 14 dos 30 atletas são formados nas categorias de base santista. Entre eles está o atacante Diogo Vitor, que foi promovido recentemente ao time profissional.

Um nome que surpreendeu por estar na lista foi o do meia Diego Pituca, de 25 anos, que sequer foi inscrito para a disputa deste Paulistão. O atleta chegou ao time da Vila Belmiro no ano passado, após passagens por cinco equipes do interior paulista.

O atacante Bruno Henrique, que segue em recuperação de grave lesão no olho direito, não foi inscrito para a fase de grupos da Libertadores. Mas, mesmo que não estivesse lesionado, a sua ausência já era esperada, pois ele está suspenso das cinco primeiras rodadas da competição continental após ter sido punido por causa de uma cusparada em um adversário no jogo que marcou a eliminação o time santista da edição passada do torneio, contra o Barcelona de Guayaquil, na Vila Belmiro.

O elenco do Santos viaja nesta terça-feira à tarde rumo ao Peru, depois de treinar pela manhã no CT Rei Pelé. O confronto com o Real Garcilaso será válido pelo Grupo 6 da Libertadores, que será aberto na quarta-feira com a partida entre Nacional, do Uruguai, e Estudiantes, da Argentina, em Montevidéu.

Segundo o regulamento da Conmebol, os times podem promover até cinco mudanças nesta lista de 30 jogadores para as oitavas de final, além de outras duas para as quartas e para as semifinais, caso o time avance para estas fases.

Confira a lista de inscritos e a numeração do Santos para a Libertadores:

1 - Vanderlei

2 - Luiz Felipe

3 - Jean Mota

4 - Victor Ferraz

5 - Alison

6 - Gustavo Henrique

7 - Vitor Bueno

8 - Renato

9 - Rodrygo

10 - Gabriel

11 - Bruno Henrique

12 - Vladimir

13 - Rodrigão

14 - David Braz

15 - Copete

16 - Dodô

17 - Daniel Guedes

18 - Guilherme Nunes

19 - Léo Cittadini

20 - Vecchio

21 - Diego Pituca

22 - Caju

23 - Arthur Gomes

24 - João Paulo

25 - Diogo Vitor

26 - Robson Bambu

27 - Eduardo Sasha

28 - Lucas Veríssimo

29 - Yuri Alberto

30 - Matheus Jesus