Santos divulga novo uniforme e lança escritório em São Paulo para elevar receita

Em grande evento realizado na noite desta quinta-feira, o Santos divulgou o novo uniforme do time, para a disputa do Brasileirão, e lançou o escritório do clube em São Paulo, perto da Praça Charles Müller, onde se localiza Pacaembu - o estádio é considerado a segunda casa santista.

Sem maiores novidades, o uniforme um tem camisa e calção totalmente brancos, com detalhes em dourado. O uniforme número dois é listrado em preto e branco, como de costume. E o uniforme do goleiro é de cor vermelha. Nas três camisas, confeccionadas pela Umbro, há ainda a mensagem "Super Santos" na gola interna e um card em comemoração aos 55 anos do bicampeonato mundial.

A divulgação aconteceu no chamado Business Center, que será o escritório do Santos na capital. O local foi inaugurado nesta quinta, com a presença do presidente José Carlos Peres, dos principais membros da diretoria e com o técnico Jair Ventura.

A meta de Peres é tornar o local uma base para os sócios de São Paulo, acostumados a frequentar o vizinho Pacaembu, e uma sede para negociações, principalmente para a busca de novos patrocinadores e novos sócios.

"Nunca vi um clube ser grande sem conseguir aumentar a própria receita. Queremos aumentar nossa receita, aumentar o público na capital e criar uma identidade do santista aqui em São Paulo. Esse espaço vai nos ajudar muito", declarou o presidente.

Peres quer ampliar o número de sócios para atingir a marca de 100 mil. "Esperamos crescer em número de sócios. Temos 40 mil, nossa meta é ter 100 mil sócios e vamos trabalhar muito forte para isso", disse Peres.

Para tanto, o presidente aposta na contratação do novo executivo de marketing do clube. Marcelo Frazão foi confirmado no cargo nesta quinta e foi apresentado oficialmente no evento em São Paulo.

"Temos um novo diretor de marketing, que veio do Flamengo. Ele teve uma grande participação lá. Ele elevou a receita do Flamengo", disse Peres. "Nosso grande objetivo é ter um grande time. Hoje temos um grande técnico e um time de garotos que estão jogando muito. Hoje nós estamos inaugurando um Business Center que vai trazer receita. Precisamos disso para ter um grande time", reiterou o dirigente.

Peres confirmou que vai reforçar o Santos para a disputa do Brasileirão - a estreia será contra o Ceará, no sábado, justamente no Pacaembu -, mas evitou dar detalhes sobre seus planos. "Precisamos reforçar o nosso time. Estamos trabalhando para isso, dentro das nossas possibilidades. O futebol brasileiro não tem tanta folga assim para contratar aqueles que você quer."