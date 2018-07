Santos diz crer em jogo duro contra o Guarani

O Guarani volta à Vila Belmiro nesta quarta-feira, às 21h50 (de Brasília, com transmissão do estadão.com.br e da rádio Eldorado/ESPN), um mês e 12 dias depois de sofrer a goleada por 8 a 1 pela Copa do Brasil. Mas nem o Santos, que só não terá Robinho, acredita em novo massacre. Para Dorival Júnior, a vitória simples já basta porque com a chegada de Vágner Mancini o time campineiro passou a ser outro.

Veja também:

Guarani encara o Santos tentando esquecer goleada

Dorival confirma volta de Neymar e Ganso ao Santos

Até pode parecer estranho, mas o treinador do campeão paulista respeita tanto o adversário que resolveu fazer suspense. Ou então ele está preocupado com o seu time, que também já não é o mesmo depois da conquista do título estadual.

Paulo Henrique Ganso, Neymar, André e Madson chegaram com horas de atraso para se concentrarem na quinta passada, foram cortados do jogo contra o Atlético Goianiense e ainda reclamaram das punições - afastamento e multa de 10% sobre o salário de maio. Dos quatro, apenas Madson, por ser reincidente, não volta no jogo desta quarta.

Normalmente, ele anunciaria a formação com três atacantes porque até André, que é referência na área adversária, volta para ajudar na marcação quando a equipe fica sem a bola. Mas o técnico alega que os próprios jogadores estão convencidos de que o jogo desta quarta será muito diferente.

Zé Eduardo foi titular durante todo o coletivo de segunda. No começo, ele formou a dupla de ataque com André porque Neymar estava gravando uma mensagem para a Campanha do Agasalho. Quando o garoto entrou no time, Marquinhos foi quem perdeu o lugar. Mas Dorival Júnior afirma que a sua dúvida não é com relação à armação do time com mais jogadores no meio de campo.

A meta estabelecida por Dorival Júnior para o grupo é a soma dos pontos necessários para que o time entre no G-4 ou pelos menos fique entre a quinta e oitava colocação até o recesso da Copa do Mundo.

SANTOS - Felipe; Pará, Edu Dracena, Durval e Léo; Arouca, Wesley, Paulo Henrique Ganso e Zé Eduardo; André e Neymar. Técnico: Dorival Júnior.

GUARANI - Douglas; Rodrigo Heffner, Fabão, Ailson e Márcio Careca; Renan, Baiano, Paulo Roberto e Preto; Mazola e Roger. Técnico: Vágner Mancini.

Árbitro: Wilson Luiz Seneme (SP).

Horário: 21h50 (de Brasília).

TV: Band.

Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3.

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).