Santos diz estar 'fazendo as contas' para ter Robinho

SANTOS - Robinho está louco para voltar, o Milan deseja vender e o Santos quer comprar. Agora, o retorno do atacante à Vila Belmiro depende apenas do sinal verde do Comitê Gestor, que administra o futebol santista e tem reunião nesta quarta-feira. A resposta deve ser positiva, porque o clube italiano já reduziu o seu pedido inicial 10 milhões de euros para oito milhões de euros (pouco mais de R$ 23 milhões), a serem pagos em parcelas.

O atacante de 29 anos, interessado em entrar nos planos do técnico Luiz Felipe Scolari para voltar à seleção brasileira e poder disputar a Copa do Mundo de 2014, também já fez a sua parte, ao abrir mão do salário milionário e das luvas de quase R$ 5 milhões por três anos de contrato. Robinho até foi liberado de se apresentar nesta segunda-feira em Milão, após as férias, para o início da pré-temporada do time do Milan.

A exigência de Robinho, que seria de R$ 1,3 milhão livre de impostos, caiu para R$ 800 mil mensais, diante do compromisso do Santos de aumentar o seu ganho com contratos de publicidade. "Estamos fazendo as contas para saber quanto Robinho vai custar ao Santos. É um pacote, que inclui a liberação, salários, encargos e premiações por um contrato de três anos", disse o presidente em exercício do clube, Odílio Rodrigues. "É preciso ter certeza de viabilidade do negócio."

Há 10 dias, Odílio Rodrigues chegou a anunciar que, diante dos valores apresentados, o Santos tinha desistido de Robinho. A situação tomou outro rumo a partir do momento em que o jogador entrou em contato com a direção santista e nomeou a sua advogada, Marisa Alija Ramos, para cuidar dos seus interesses nas duas frentes.

No fim de semana, Marisa Ramos retornou da Itália satisfeita com o sucesso na negociação com o Milan. Ela passou ao Santos o pedido do clube italiano e as condições de Robinho para assinar o contrato de três anos. Agora, cabe ao Comitê Gestor santista a palavra final.

Como o Milan aceita parcelar o pagamento e o Santos vendeu o meia Felipe Anderson para a Lazio, além de acertar os últimos detalhes da transferência do goleiro Rafael para o Napoli, dinheiro parece não ser problema. O que ainda pesa é se vale a pena fazer um investimento de mais de R$ 60 milhões em três anos - o valor aproximado do pacote - por um jogador de 29 anos, sem perspectiva de retorno financeiro. "Esse é o tipo de contratação em que o lucro previsto é o esportivo", reconheceu Odílio Rodrigues.