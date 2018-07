Santos diz estar perto de contratar o atacante Thiago Ribeiro, ex-Cruzeiro

SANTOS - O vice-presidente do Santos, Odílio Rodrigues, confirmou nesta quinta-feira que o Santos está próximo de acertar a contratação do atacante Thiago Ribeiro. O jogador vinha defendendo o Cagliari, da Itália, e deve ser anunciado como reforço ainda nesta semana.

Ex-jogador de São Paulo e Cruzeiro, o atleta de 27 anos está defendendo o Cagliari desde a temporada 2011/2012 do futebol europeu e chegaria à Vila Belmiro como um "consolo" depois de o clube ter fracassado nas tentativas de contratar Robinho, do Milan, e outros nomes como os atacantes Kleber, do Grêmio, Giuliano, ex-Inter e hoje no Dnipro, da Ucrânia, e Scocco, do Newell''s Old Boys.

Odílio revelou nesta quinta que Giuliano era um nome que agradava muito ao técnico interino Claudinei Oliveira, mas o Santos acabou desistindo de contratá-lo por causa dos altos valores cobrados pelo clube ucraniano para liberar o atleta. Entretanto, o dirigente mostrou satisfação com o acerto encaminhado com Thiago Ribeiro.

"As negociações estão avançadas, em uma velocidade boa e será possível fechar até este sábado. É uma compra em definitivo que estamos tratando, fazendo contato com o jogador, e um contrato até 2017", disse Odílio, para depois revelar: "Em conversa com a comissão técnica, foram pedidos dois atacantes que atuam pelas beiradas, houve o interesse pelo Thiago e foi iniciada a conversação. Vai ser uma compra em definitivo e o Santos deve acertar a contratação sem a ajuda de parceiros".

MAIS UM VOLANTE?

Outro jogador que tem chance de ser oficializado em breve como reforço do Santos é o jovem volante Misael, de apenas 19 anos. O jogador, que estava no Grêmio e rescindiu seu contrato com o time gaúcho no fim de junho, já está treinando no clube e passa por um período de observação. Caso seja aprovado pela comissão técnica, deverá assinar contrato.

Com seus direitos econômicos vinculados ao Deportivo Maldonado, do Uruguai, Misael viria como uma nova opção para um elenco que já conta com seis volantes: Arouca, Alan Santos, Alison, Marcos Assunção, Renê Júnior e Anderson Carvalho.