Santos diz que já recebeu para jogar clássico em Cuiabá

O Santos já recebeu a cota de aproximadamente R$ 1 milhão, mais passagens e hospedagem para 30 pessoas, e tem como certa a Arena Pantanal, em Cuiabá, como local para o jogo contra o São Paulo, no próximo dia 23, pela antepenúltima rodada do Brasileirão. Porém, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não oficializou a troca de local do jogo, inicialmente marcado para a Vila Belmiro, possivelmente por pressão do Corinthians, que recebeu apenas R$ 250 mil da cota negociada de R$ 1 milhão dos organizadores da sua partida contra o Vitória, no dia 22 de outubro.

O São Paulo também cobra uma rápida definição da CBF para poder se programar para os jogos e viagens da Copa Sul-Americana. A entidade promete divulgar o local do clássico entre esta quarta-feira e quinta.

"O jogo foi vendido, o Santos já recebeu e para nós vai ser em Cuiabá. Agora é questão da CBF e FPF (Federação Paulista de Futebol), em razão de um problema com o Corinthians que eles estão resolvendo. Nós não temos nada a ver com a questão. Está nos atrapalhando até. Estamos com hotel e passagem bloqueados e não podemos confirmar. Temos até quinta-feira (amanhã) para confirmar e o tempo está acabando. Para nós vai ser em Cuiabá. O problema do Corinthians é do Corinthians", disse o gerente de futebol do Santos, o ex-meia Zinho, nesta terça-feira.

De acordo com o dirigente, os organizadores do jogo deram todas as garantias exigidas pelo Santos, inclusive o pagamento antecipado da cota, que ajudou o clube, no mês passado, a pagar parte dos salários e direitos de imagem atrasados dos jogadores. "Até o Governo do estado do Mato Grosso e a Federação Mato-Grossense estão em contato com CBF para assegurar que a Arena Pantanal oferece todas as condições. É uma arena de Copa, digna de receber um clássico", enfatizou.