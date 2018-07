Santos diz que 'nunca cogitou' possível saída de Ricardo Oliveira

Em meio aos muitos rumores sobre uma possível saída de Ricardo Oliveira para 2017, o Santos veio a público nesta terça-feira para se manifestar sobre o assunto. E foi categórico ao manifestar o desejo de manter o veterano atacante de 36 anos no elenco para a próxima temporada.

"Em nenhum momento o clube cogitou qualquer possibilidade de saída do atacante, que tem a admiração e respeito de todo o elenco, comissão técnica e diretoria. Ricardo Oliveira possui vinculo contratual com o Santos até 31 de dezembro de 2017 e, por essa razão, qualquer notícia contrária não passa de especulação", explicou em nota.

Ricardo Oliveira esteve envolvido em especulações sobre uma possível ida ao São Paulo, onde já atuou em duas passagens - em 2006 e 2010. O clube do Morumbi estaria atrás do centroavante por um pedido de seu novo técnico, Rogério Ceni, mas no que depender do Santos, o negócio não será concretizado.

"Tendo em vista as constantes especulações sobre uma possível negociação do atleta Ricardo Oliveira, o Santos mais uma vez vem a público esclarecer que o referido jogador faz parte do projeto para 2017, o que inclui a disputa de competições nacionais e internacionais. Dessa forma, o clube reitera a disposição de mantê-lo no elenco, tendo em vista sua importância para equipe, como capitão e artilheiro do time", comentou.