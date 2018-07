Santos diz que Vila Belmiro está pronta para receber clássico no domingo

SANTOS - Após cerca de 50 dias de reforma, a Vila Belmiro está pronta para receber o clássico entre Santos e Corinthians, que acontecerá neste domingo, às 16 horas, pela 12.ª rodada do Campeonato Paulista. O estádio passou por uma reformulação total de seu gramado e vai sediar sua primeira partida no ano.

"A grama que plantamos é bem agressiva e já está pronta para receber os jogos do Santos. Agora, só faremos a manutenção final para melhor atender as necessidades da equipe na partida de estreia. Vale lembrar que a grama tem um tempo para maturar, pois ainda é um gramado novo, e que vai melhorar ainda mais", explicou Roberto Gomide, presidente da empresa World Sports, responsável pela reforma.

Sem poder contar com a Vila Belmiro, o Santos mandou suas partidas em 2012 no Anacleto Campanella, na Arena Barueri, no Prudentão e no Primeiro de Maio. Em seis partidas como mandante, a equipe conseguiu quatro vitórias, um empate e uma derrota. Agora, voltará a seu estádio que não é utilizado desde a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, no empate por 1 a 1 com o Bahia, no dia 27 de novembro.

SANTOS EMPRESTA JOVENS

Ainda nesta segunda, o clube anunciou o empréstimo de dois jovens jogadores. O lateral-esquerdo Wesley Santos, de 21 anos, e o zagueiro Alemão, de 20, assinaram contrato com o Rio Verde até o final do Campeonato Goiano.