Santos é absolvido após copo d'água atirado por sua torcida no campo

O Santos foi absolvido pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após mau comportamento de sua torcida. No clássico contra o Corinthians, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro, um torcedor da equipe atirou um copo d''água contra o goleiro corintiano, Cássio. O objeto não chegou a atingir o atleta. O ato foi registrado em súmula pelo árbitro Raphael Claus.

O time da Vila Belmiro foi denunciado pela procuradoria do STJD, que considerou que o clube deixou de prevenir ou reprimir o lançamento de objetos em campo, de acordo com o artigo 213 do Código de Justiça Desportiva. Em sua defesa, o Santos apresentou um Boletim de Ocorrência que indicava que o responsável por atirar o copo assumiu o ato e se apresentou ao clube, o que facilitou a vida da defesa santista.

Dos cinco auditores presentes, apenas um votou pela punição, que poderia ser de perda do mando de campo e multa de R$100 a R$100 mil.

Concomitantemente, o jogador Alison foi julgado por causa de uma falta que provocou sua expulsão da mesma partida, e também foi absolvido. Na ocasião, depois de cometer falta em Elias, ele recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O volante já cumpriu a suspensão automática e está disponível para jogar.