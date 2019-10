Santos e Athletico-PR: onde vai passar, horário e escalações

Santos e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (São Paulo), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vêm de vitória na competição nacional, sobre Chapecoense e Ceará, respectivamente, e querem tentar embalar com mais um resultado positivo

Santos x Athletico-PR terá transmissão ao vivo pelo canal TNT e TV Globo para São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Ceará e região Centro-Oeste, e Globoesporte.com. O Estado também faz o tempo real da partida.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Santos: Everson; Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Carlos Sánchez, Diego Pituca, Evandro e Felipe Jonatan (Alison); Eduardo Sasha, Uribe (Lucas Venuto ou Jean Mota) e Marinho.

Athletico-PR: Léo; Khellven, Pedro Henrique, Léo Pereira (Robson Bambu) e Adriano; Matheus Rosseto, Lucho González e Tomás Andrade; Vitinho, Thonny Anderson e Braian Romero.

“Será um jogo dificílimo. Principalmente porque eles têm jogadores muito rápidos do meio para frente. Temos trabalhado muito nessa semana para cuidar dessa parte. Agora, nós também vamos atacar muito, como é o habitual do Santos FC” pic.twitter.com/XKoMe0HqLS — Santos Futebol Clube (@SantosFC) September 6, 2019

O Santos perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, mas sabe que ainda restam muitas partidas pela frente na competição. Até por isso, o técnico Jorge Sampaoli já colocou para seus atletas que é muito importante fazer os três pontos em casa para se manter na briga até as últimas rodadas.

Já o Athletico-PR vem fazendo uma campanha razoável, mas está em ótimo momento por causa da classificação para a final da Copa do Brasil. Com 25 pontos no Brasileirão, o time espera surpreender o Santos em seu campo para subir um pouco mais na tabela de classificação do campeonato nacional.

​CONFIRA OS JOGOS DA RODADA:

SÁBADO

Corinthians x Ceará

Vasco x Bahia

Avaí x Flamengo

Fortaleza x Fluminense

Inter x São Paulo

Goiás x Palmeiras

DOMINGO

Cruzeiro x Grêmio

Santos e Athletico-PR

Botafogo x Atlético-MG

CSA x Chapecoense