Santos e Corinthians abrem quartas de final do Paulistão 2011 no sábado

SÃO PAULO - A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta segunda-feira a tabela das quartas de final do Campeonato Paulista, que será realizada no próximo fim de semana. Serão disputados dois jogos no sábado e dois confrontos no domingo. E o mata-mata será aberto às 16 horas de sábado, com o duelo entre Santos, atual campeão estadual e quarto colocado na primeira fase, e Ponte Preta, que ficou em quinto lugar, na Vila Belmiro.

Ainda no sábado, o Corinthians, que se classificou em terceiro lugar, vai receber o Oeste, que terminou a primeira fase na sexta colocação, no Estádio do Pacaembu, às 18h30. Assim, as duas melhores equipes do estadual só vão entrar em campo no domingo. Primeiro lugar na fase de classificação, o São Paulo duelará com a Portuguesa, que faturou a oitava e última vaga, em local ainda indefinido, às 16 horas.

As quartas de final do Campeonato Paulista serão encerradas às 18h30 de domingo, quando o Palmeiras, segundo colocado, enfrentará o Mirassol, sétimo lugar, no Estádio do Pacaembu. Esta fase do torneio é disputada em partida única. Em caso de empate, o duelo será definido em disputa de pênaltis.

A tabela de jogos das quartas de final do Paulistão 2011 ficaram assim:

Sábado, 23 de abril

16 horas - Grupo 5 - Santos x Ponte Preta

18h30 - Grupo 4 - Corinthians x Oeste

Domingo, 24 de abril

16 horas - Grupo 2 - São Paulo x Portuguesa

18h30 - Grupo 3 - Palmeiras x Mirassol

