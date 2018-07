Santos e Corinthians recebem adversários 'despreocupados' com Copa do Brasil

Corinthians e Santos começam a disputar na noite desta quarta-feira vaga na semifinal da Copa do Brasil como mandantes e favoritos. Os dois recebem, respectivamente, Cruzeiro e Inter, adversários que estão mais focados na luta contra um inédito rebaixamento no Brasileiro. Eles veem o torneio mata-mata como secundário.

Os dois paulistas, no entanto, também estão divididos entre as duas competições, mas por motivos mais nobres. A busca por título na Copa do Brasil deve levar preferência sobre a disputa em que estão envolvidos por vaga pelo G-4 do Campeonato Brasileiro por render passagem diretamente à fase de grupos da Copa Libertadores.

O Santos abre a rodada às 19h30 ao receber o Inter praticamente reserva na Vila Belmiro. A equipe gaúcha treinou ontem sem oito titulares e deixou Porto Alegre com os dirigentes sob ameaça de morte.

A principal novidade no time santista é a entrada do argentino Vecchio na vaga de Vitor Bueno, que tem lesão na coxa direita. David Braz substitui o zagueiro Gustavo Henrique, que só volta a atuar em 2017.

O Corinthians terá contra o Cruzeiro a mesma formação utilizada no fim de semana. Como o goleiro Cássio não se recuperou de dores no ombro, Walter continua como titular.

A equipe mineira não confirmou a escalação. Embora deva ter jogadores importantes no Itaquerão, o técnico Mano Menezes adiantou que a Copa do Brasil é menos importante do que escapar da queda. "O Cruzeiro tem uma prioridade: continuar na primeira divisão do Brasileiro do ano que vem", disse.

SANTOS X INTER

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vecchio, Copete e Rodrigão. Técnico: Dorival Junior

INTER: Danilo Fernandes; Rak, Eduardo, Ernando e Artur; Fernando Bob, Fabinho, Eduardo Henrique, Seijas e Valdivia; Nico López. Técnico: Celso Roth

Juiz: Gilberto Castro Junior (PE)

Local: Vila Belmiro

Horário: 19h30

TV: SporTV e ESPN Brasil

CORINTHIANS X CRUZEIRO

CORINTHIANS: Walter, Fagner, Yago, Balbuena e Guilherme Arana; Camacho; Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Marlone; Romero. Técnico: Fábio Carille

CRUZEIRO: Rafael; Lucas, Manoel, Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique, Lucas Romero, Robinho e Arrascaeta; Rafael Sobis e Ábila. Técnico: Mano Menezes

Juiz: Eduardo Valadão (GO)

Local: Itaquerão

Horário: 21h45

TV: Globo, SporTV 2, ESPN e FOX Sports