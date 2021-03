'Santos é diferenciado, dá oportunidade', comemora Vinícius Balieiro

Em mais uma partida em que o Santos contou com a força da sua base, um dos destaques da vitória sobre o Ituano, por 2 a 1, foi o lateral-direito Vinícius Balieiro. O jogador de 21 anos comemorou a oportunidade e o gol marcado no jogo disputado na Vila Belmiro. Foi a primeira vitória santista no Paulistão.

"Estou muito feliz, porque, graças a Deus, venho trabalhando muito forte já há muito tempo para receber a oportunidade", afirmou o jogador. Balieiro continuava expressando sua alegria ao afirmar "eu pude ser coroado com o gol da vitória". O gol foi o segundo do jogador como profissional no Santos, após marcar pela primeira vez contra o Deportivo Lara, na terça-feira, pela fase preliminar da Copa Libertadores.

O atleta não poupou elogios a equipe, afirmando que "o Santos é diferenciado" porque tem apostado em jogadores jovens, os Meninos da Vila, e oferece chances. "Eles não têm medo de colocar a base", Balieiro completou. Ainda, segundo o lateral, isso é um dos motivos pelos quais o Santos já revelou tantos talentos. "É por isso que surgem vários craques aqui", pontuou.

O lateral ainda ressaltou o apoio da torcida, apesar das arquibancadas vazias da Vila Belmiro, em razão da pandemia. "A torcida sempre está com a gente, com os Meninos da Vila", concluiu o atleta.