Santos é dominado pelo Monterrey e perde primeiro amistoso no México

O Santos aproveitou a paralisação no calendário brasileiro por causa da Copa do Mundo e agendou dois amistosos no México nesta intertemporada. No primeiro deles, a impressão deixada foi das piores. A equipe paulista foi dominada pelo Monterrey no Estádio BBVA Bancomer e caiu por 1 a 0 na noite deste sábado.

O técnico Jair Ventura levou a campo o que tinha de melhor. O Santos foi escalado com: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Dodô; Yuri, Renato e Léo Cittadini; Rodrygo, Eduardo Sasha e Bruno Henrique. Lucas Veríssimo, Alison, Arthur Gomes e Gabriel sequer viajaram ao México, com problemas físicos.

Logo aos 12 minutos do primeiro tempo, no entanto, o Monterrey chegou ao gol da vitória. O ex-são-paulino Pabón bateu cruzado pela direita, Hurtado se antecipou à defesa, tabelou com Benítez e finalizou firme na saída de Vanderlei. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

O gol no início fez o time mexicano diminuir o ritmo, mas o Santos seguia apenas assistindo às investidas do Monterrey. O segundo gol só não saiu aos 36 minutos por milagre de Vanderlei. Benítez recebeu na área, tirou a marcação e bateu para grande defesa do goleiro. No rebote, Basanta tinha o gol aberto, mas pisou na bola na hora da finalização.

Aos 44, Gustavo Henrique chegou a empatar, mas estava impedido. No minuto seguinte, Benítez tentou mais uma vez, agora da entrada da área, e acertou a trave. Logo na volta para o segundo tempo, foi a vez de Pizarro tentar e jogar muito perto do gol santista.

A grande chance do time brasileiro aconteceu aos 15 minutos, quando Bruno Henrique errou na primeira tentativa e aproveitou a sobra para finalizar, exigindo grande defesa do goleiro adversário. Aos 19, foi a vez de Rodrygo parar em Carrizo após grande jogada de Victor Ferraz. Nos acréscimos, Gustavo Henrique teve o último bom momento, de cabeça, mas jogou rente à trave.

O Santos agora volta a campo na próxima terça-feira, quando encara o Querétaro na casa do adversário. Após a excursão pelo México, o time volta a campo no próximo dia 19, quando encara o Palmeiras no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.