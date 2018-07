Santos é eficiente no ataque e bate o Figueirense por 3 a 1

Santos fez o dever de casa, como exigia o técnico Enderson Moreira. Venceu o Figueirense por 3 a 1, na Vila Belmiro, e chegou aos 33 pontos, em nono lugar no Campeonato Brasileiro . O jogo foi bem disputado, com os times buscando sempre o gol. Eles finalizaram 40 vezes.

Os primeiros minutos de jogo deu a impressão de que o Santos iria se impor com tranquilidade. O time foi para cima do Figueirense e, embora não tenha criado uma grande oportunidade de gol, deixou aturdidos os zagueiros catarinenses.

Mas a partir dos 10 minutos, o jogo "virou". O Figueirense conseguiu sair do sufoco, adiantou a marcação, passou a dominar o meio de campo e, por consequência, a criar lances de gol. Não conseguiu chegar às redes porque Aranha, com boas defesas, impediu.

O Santos dava espaço, os volantes estavam sobrecarregados e o meia Lucas Lima tinha dificuldade de criar jogadas. Os melhores lances ofensivos santistas aconteciam pelo lado esquerdo, com os avanços do ousado lateral Cafu, vindo da base e escalado de última hora.

No entanto, o gol do Santos, num momento delicado para o time, saiu após jogada pelo lado direito: Lucas Lima cruzou na cabeça do até então apagado Leandro Damião. O jogo tinha 40 minutos e logo depois Damião quase fez outro gol de cabeça. Desta vez, porém, o ótimo goleiro Tiago Volpi impediu com grande defesa.

Parecia, então, que o Santos seguiria para o intervalo em vantagem. Não seguiu, porque nos acréscimo da etapa o árbitro marcou pênalti num lance em que Leandro Silva tocou e a bola tocou na mão de Alison, que estava de lado, mas com o braço esticado, na área. Giovanni Augusto bateu e empatou.

A etapa final começou com o Figueirense pressionando. Mas foi o Santos que novamente chegou ao gol. Graças ao maior talento de seus jogadores. Aos 11 minutos, Lucas Lima fez boa jogada pela direita e tocou para Robinho, da entrada na área, acertar belo chute de perna esquerda, sem defesa para Volpi. A partir daí, a partida ficou equilibrada. A ansiedade dos jogadores do Figueirense era claramente percebida e o Santos ficou mais tranquilo em campo.

O time catarinense, no entanto, não desistia e continuava incomodando a defesa santista. O jogo ficou franco, com as duas equipes buscando atacar, sendo que Enderson Moreira fez uma mudança na maneira de o Santos jogar: colocou em campo Leandrinho, para reforçar a marcação, e Thiago Ribeiro, para aproveitar os contra-ataques.

E, após o Figueirense perder duas ótimas chances, Thiago Ribeiro puxou um contra-ataque aos 43 minutos e tocou para Lucas Lima encobrir o goleiro e definir a vitória santista.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 3 X 1 FIGUEIRENSE

SANTOS - Aranha; Cicinho, Neto, David Braz e Caju (Zeca); Alison, Souza e Lucas Lima; Gabriel (Leandrinho), Leandro Damião (Thiago Ribeiro) e Robinho. Técnico - Enderson Moreira.

FIGUEIRENSE - Tiago Volpi; Leandro Silva, Marquinhos (Nirley), Thiago Heleno e Marquinhos Pedroso; Paulo Roberto, Marco Antônio (França) e Giovanni Augusto; Clayton (Felipe), Everaldo e Pablo. Técnico - Argel Fucks.

GOLS - Leandro Damião, aos 39, e Giovanni Augusto, de pênalti, aos 47 minutos do primeiro tempo; Robinho, aos 11, e Lucas Lima, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

CARTÕES AMARELOS - David Brasz (Santos); Marquinhos e Paulo Roberto (Figueirense).

RENDA - R$ 96.310,00.

PÚBLICO - 5.571 pagantes.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).