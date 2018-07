Santos e Flamengo se enfrentam no 'jogo dos milhões'

Enquanto (quase) todas as atenções da rodada estarão voltadas para o Allianz Parque, onde o Palmeiras espera conquistar o título brasileiro, no Maracanã Flamengo e Santos fazem um jogo de R$ 3,4 milhões. É essa a diferença de premiação que a CBF dará aos clubes que terminarem em segundo e terceiro lugares na competição. Se vencer, o time paulista garante ao menos o vice e leva a bolada.

Este ano, a CBF aumentou em quase 70% o valor dos prêmios aos clubes que disputaram o Campeonato Brasileiro. Ao todo, serão distribuídos R$ 60 milhões aos 16 times que permanecerem na Série A. Desse montante, o campeão levará R$ 16 milhões, o vice R$ 10,7 milhões e o terceiro colocado R$ 7,4 milhões.

Mais do que levar os R$ 10,7 milhões destinados ao vice, o Santos tem uma motivação extra para tentar superar o Flamengo. Matematicamente, o time ainda tem chances de conquistar o Brasileirão, mas para isso dependerá de uma derrota do Palmeiras para que o campeão nacional só seja definido na última rodada.

O lateral-esquerdo Zeca prevê um confronto difícil. “São duas equipes muito qualificadas e será no Maracanã, onde provavelmente eles vão lotar o estádio”, destacou. “Mas tenho certeza de que estamos preparados. Estamos calejados e sabendo o que vamos encontrar lá.”

No Flamengo, uma vitória sobre o Santos ainda não garante o clube como vice-campeão, mas um triunfo daria ao clube rubro-negro dois prêmios de consolação. O primeiro é uma vaga direta na Taça Libertadores, já que o time não teria mais como ser alcançado pelo Atlético-MG, atualmente na quarta colocação. E o segundo será finalmente vencer um jogo no Maracanã – foram três jogos até aqui e três empates.

Os tropeços em casa justamente num ano em que o clube disputou quase todo o Brasileirão longe do Rio frustraram a torcida e o elenco do Flamengo, mas as duas partes parecem estar animadas para a partida de hoje. A procura por ingressos foi grande, e na sexta-feira um dos setores do estádio já estava com a carga de bilhetes esgotada. Já o grupo de jogadores promete motivação, mesmo que o time já não brigue pelo título.

“É do ser humano ter o abatimento depois de não conseguir alcançar algo, mas batemos um papo sobre a importância de continuarmos brigando”, disse o técnico Zé Ricardo. “Ao longo da semana ficou para trás a frustração. Vamos fazer um bom jogo contra o Santos.”

O treinador também minimizou os três empates seguidos no Rio de Janeiro, resultados que tiraram o Flamengo da briga pelo título brasileiro. “O Maracanã é a casa do Flamengo. Só posso creditar esses resultados às coincidências. São coisas que não se explicam”, comentou Zé Ricardo.