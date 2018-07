Santos e Internacional ficam no 1 a 1

SÃO PAULO - Internacional e Santos ficaram no 1 a 1 na tarde deste sábado, em Porto Alegre (RS), no Estádio Beira-Rio, e com isso ainda podem pensar em tentar conquistar o título de campeão brasileiro de 2010. É que, após 32 rodadas, chegam aos 49 pontos e estão a oito do líder Fluminense, a seis jogos do fim da competição.

Veja também:

Ganso tranquiliza torcida e garante que fica no Santos

Jogadores do Santos fazem coro contra a arbitragem

SÉRIE A - Classificação | Calendário / Resultados

Este resultado ajuda mesmo aos times que estão abaixo da quinta posição, ocupada pelos gaúchos - os santistas estão em quarto. É que, se terminarem assim, a última vaga brasileira na Copa Libertadores do ano que vem ficará com o sexto colocado.

Assim, com os dois times classificados para o torneio continental, o jogo não prometia fortes emoções. Mas teve de sobra. O primeiro tempo foi aberto, com chances para os dois times, ficando até nervoso (vide quatro cartões amarelos aplicados).

O Internacional dominava prioritariamente em busca de jogadas pelas laterais. Obrigou o goleiro Rafael a boas defesas. Numa dessas chances, o gol quase saiu, quando Wilson Mathias arriscou o chute ao gol de fora da área e acertou o travessão - no rebote, Rafael Sóbis mandou para fora, desperdiçando ótima chance de abrir o placar, aos 34 minutos.

Polêmica. O Santos teve um gol feito e não marcado aos 43 minutos, quando Edu Dracena dividiu uma bola cruzada com Renan - ela bateu em ambos e foi para o gol, mas o colorado Nei tirou de bicicleta a bola no alto. Ficou a dúvida se a bola estava ou não dentro do gol - os santistas reclamaram bastante, com o atacante Zé Eduardo recebendo cartão amarelo.

A dúvida persistiu até o começo do segundo tempo, quando a TV Globo - via seu Tira-teima eletrônico -, mostrou que a bola havia passado a linha - ou seja, o gol deveria ter sido marcado. Nessa, quem também se deu mal foi o quarto árbitro, o gaúcho Francisco Santos Silva Neto, que disse estar no escanteio no lance, e garantia: "A bola não entrou, eu estava no fundo e vi."

Quem não estava no melhor de seus dias era Neymar. Após a confusão com Marcel no treino de sexta-feira, o atacante não mostrou eficiência nas finalizações. Teve pelo menos três ótimas chances para fazer o gol, mas ou esbarrava no goleiro Renan ou na defesa do time gaúcho.

Os dois gols da partida saíram na parte final do jogo. Aos 33 minutos Zé Eduardo abriu o placar para o Santos, passando pela defesa do Internacional e chutando forte, no alto. O empate saiu três minutos depois, com Leandro Damião, de cabeça - sozinho na área - mandando a bola para o fundo da rede.

Próxima rodada. Com esse empate e a situação inalterada na classificação, os dois times tem três dias para voltar a campo pelo Campeonato Brasileiro. Ambos jogam na quarta-feira: o Santos recebe o Vitória, às 19h30, e o Internacional volta a jogar em casa, contra o Fluminense, no mesmo horário.

INTERNACIONAL - 1 - Renan; Nei, Bolívar, Índio e Kléber; Wilson Mathias, Guiñazu , D'Alessandro e Giuliano (Andrezinho); Rafael Sóbis (Edu) e Alecsandro (Leandro Damião). Técnico: Celso Roth.

SANTOS - 1 - Rafael; Pará, Edu Dracena, Durval e Léo (Alex Sandro); Roberto Brum, Arouca (Rodriguinho ), Danilo e Alan Patrick (Marquinhos); Zé Eduardo e Neymar. Técnico: Marcelo Martelotte.

Gols - Zé Eduardo, aos 33 minutos, e Leandro Damião, aos 36 minutos do segundo tempo; Árbitro - Paulo Godoy Bezerra (SC); Público - 25.178 pagantes; Renda - R$ 459.005,00; Local - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).