Santos e Náutico judiam da bola e empatam sem gols

SANTOS - Era uma partida talhada para Neymar brilhar, mas ele falhou pela segunda vez seguida. O Santos conseguiu reeditar a péssima atuação da derrota para a Ponte Preta e só empatou com o Náutico por 0 a 0, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro (o Náutico ainda perdeu um pênalti), pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar deixa os dois no meio da tabela de classificação (43 pontos para os santistas e 42 para os pernambucanos), sem perspectivas e sem medo do rebaixamento.

Os últimos jogos mostram que o Santos é um time sem rumo. As saídas de Paulo Henrique Ganso, Elano, Alan Kardec e Borges transformaram o time em uma nota só: a genialidade de Neymar. Quando ele não brilha, o time murcha. "Não me sinto sozinho. Eu estava orientando os companheiros para aproveitar os espaços", disse Neymar, explicando os gestos constantes que fez ao longo do jogo para os santistas.

A fraca atuação se explica, em grande parte, pela atuação dos marcadores. Elicarlos, Souza e Martinez se revezavam - ou se uniam - para parar o craque com eficiência, sem bicudas. Os companheiros deixaram Neymar falando sozinho sim. Apagado, Pato Rodríguez saiu no início do segundo tempo, André se comportou como reserva de Miralles e Felipe Anderson só promete.

O técnico Muricy Ramalho escalou três jogadores mais adiantados para alargar a defesa do Náutico. Na prática, a teoria foi outra. A bola não chegava porque os homens do meio tocavam a bola com uma lentidão suprema, que virou preguiça em vários lances.

O futebol do primeiro tempo foi proporcional às pretensões das duas equipes: correr atrás de pontinhos para garantir matematicamente a fuga do rebaixamento. Para não deixar a lista dos melhores momentos do Santos em branco, vale um registro para o chute de longe de Neymar, com o pé esquerdo que morreu nas mãos de Gideão.

O Náutico entrou com seu quarto uniforme - verde água -, com referências tímidas ao vermelho tradicional. Seu futebol também foi assim, alternando momentos pálidos, com outros vivos, vermelhos. Aos 32 minutos, o melhor de todos eles. Rhayner lançou Rogério, que driblou Gerson Magrão e foi derrubado na área. Pênalti. Displicente, Kieza chutou no pé da trave esquerda de Rafael.

Na segunda etapa, aos 21 minutos, finalmente um grande lance. André escora e Bernardo tenta duas vezes e Gideão defende em ambas as chances. O locutor se lembra de Rodolfo Rodríguez. Exagero. Aos 38, no último suspiro do futebol moribundo, Bruno Rodrigo cruza e André chega atrasado. Foi um jogo de erros e eles são cronicamente inviáveis. Times sem rumo também.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO TEMPO

48min - Acaba na Vila Belmiro! As equipes não saem do zero a zero.

47min - Martinez faz falta feia em cima de Felipe Anderson e recebe cartão amarelo.

46min - Substituição no Santos: sai Galhardo, entra Bill; No Náutico sai Souza, entra Josa.

43min - Neymar é desarmado e faz a falta na sequência, demonstrando nervosismo pela fraca atuação.

40min - Kim domina, gira na marcação e bate forte, assustando o goleiro Rafael.

38min - Bruno Rodrigo recebe na grande área, bate de primeira e a bola passa raspando a trave do goleiro do Náutico.

33min - Na disputada da bola, Kim cai no chão desacordado, mas aos poucos vai retomando os sentidos.

33min - Souza cobra falta para área, mas Bruno Rodrigo afasta.

31min - O goleiro do Náutico fica no chão e pede atendimento médico.

30min - Bernardo cobra escanteio, Gideão sai errado e Bruno Rodrigo não consegue cabecear para o gol.

27min - Neymar cai na entrada da área, pede falta, mas o juiz manda o lance seguir.

24min - Outra alteração no Náutico: sai Douglas Santos, entra João Paulo.

21min - Galhardo cabeceia a queima roupa e tenta no rebote, mas Gideão faz duas defesas espetaculares e salva o Náutico.

20min - Substituição no Santos: sai Pato Rodriguez, entra Bernardo.

18min - Alteração no Náutico: sai Rogério, entra Kim.

17min - Felipe Anderson mata o contra-ataque do Náutico e recebe o cartão amarelo.

15min - Patric divide com Neymar dentro da área, os dois vão ao chão, mas o juiz só marca escanteio.

14min - Santos melhora na partida e pressiona o Náutico no campo de defesa.

12min - Neymar arranca pelo meio e arrisca de longe, mas manda ao lado do gol.

10min - Sem criatividade, o Santos pouco assusta o Náutico.

6min - Agora foi a vez de Alemão pegar Neymar. O juiz dá o cartão amarelo para o jogador pela falta dura.

5min - Felipe Anderson faz falta forte em cima de Douglas Santos. Mesmo chegando atrasado, o juiz não deu cartão.

3min - O Santos começa o segundo tempo jogando no campo ofensivo. Com toques rápidos, a equipe tenta chegar com perigo no gol.

0min - Começa a segunda etapa! Muricy tira Adriano, com tontura e vômito no vestiário, e coloca Henrique.

PRIMEIRO TEMPO

RESUMO: As duas equipes pouco criaram no primeiro tempo. Entretanto, o Náutico teve as melhores chances de abrir o placar, inclusive desperdiçando um pênalti com Kieza. Já pelo Santos, Felipe Anderson e André não aparecem no jogo e Neymar, muito bem marcado, não consegue fazer a diferença para a equipe de Muricy Ramalho.

FRASE

André (Santos): "Temos que segurar mais a bola e voltar melhor do intervalo."

Kieza (Náutico): "Eu fui certo, mas a bola acabou saindo um pouco mais", sobre o pênalti desperdiçado.

46min - Acabou!

44min - Neymar tenta cobrança de falta, mas manda por cima do gol.

40min - Santos erra muitos passes e não consegue chegar ao gol.

38min - O Santos mantém a posse de bola, mas, sem criatividade, pouco assusta o gol do Náutico.

36min - Patric faz falta dura em Neymar e recebe o cartão amarelo.

33min - NA TRAVE! Kieza pega bola, toma distância, corre e manda na trave! Rafael cai para o canto direito, e o atacante manda no esquerdo, a bola toca ainda toca de leve na trave e antes de sair.

32min - Pênalti para o Náutico! Em rápido contra-ataque, Rogério sai na cara do gol e é derrubado por Gérson Magrão. O lateral-esquerdo recebe o cartão amarelo.

31min - Felipe Anderson cobra na cabeça de Bruno Rodrigo, mas o zagueiro cabeceia para fora.

30min - Bruno Rodrigo arranca, vai até a linha de fundo e consegue escanteio para a equipe santista.

28min - Souza tenta bater, mas manda direto na barreira.

27min - Bruno Rodrigo chega atrasado em Rhayner e faz falta em cima do meia. Falta perigosa para o Náutico.

25min - Rhayner sai com a bola na cara do gol, mas demora para bater e Bruno Rodrigo faz o desarme para a zaga santista.

23min - Souza recebe lançamento na área, e manda na trave, mas a bandeirinha já assinalava posição irregular.

23min - Neymar disputa com Patric e acaba recebendo a falta.

18min - Felipe Anderson tenta cobrar rasteiro na primeira trave, mas erra e dá a bola de graça para o Náutico.

18min - Galhardo tenta jogada pela direita, mas é derrubado. Falta perigosa para o Santos.

15min - Martinez arrisca falta de longe, mas a bola sobe muito e passa por cima do gol.

13min - O Náutico toca a bola no campo ofensivo e tenta, em lançamentos longos, criar perigo ao gol de Rafael.

12min - Neymar tenta escapar pela ponta esquerda, mas a zaga corta e manda para a lateral.

9min - Os marcadores do Náutico não dão espaço para Neymar jogar.

7min - Arouca rouba a bola, mas é derrubado por Rhayner e o juiz marca falta para o Santos.

4min - O Santos começa melhor e com toques rápidos vai construindo suas jogadas ofensivas.

1min - Neymar dá ótimo passe para Felipe Anderson, que tenta cruzar para a área, mas o zagueiro corta para escanteio.

0min - Começou a partida!

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 x 0 NÁUTICO

SANTOS - Rafael; Rafael Galhardo (Bill), Bruno Rodrigo, Durval e Gerson Magrão; Adriano (Henrique), Arouca e Felipe Anderson; Pato Rodríguez (Bernardo), André e Neymar. Técnico: Muricy Ramalho.

NÁUTICO - Gideão; Patric, Alemão, Jean Rolt e Douglas Santos (João Paulo); Souza (Josa), Elicarlos, Martinez e Rhayner; Rogério (Kim) e Kieza. Técnico: Alexandre Gallo.

CARTÕES AMARELOS - Felipe Anderson e Gerson Magrão (Santos); Martinez, Patric e Alemão (Náutico).

ÁRBITRO - Fabrício Neves Correa (RS).

RENDA - R$ 98.080,00.

PÚBLICO - 6.225 pagantes.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).