Santos e Palmeiras duelam pela vice-liderança e de olho no Flamengo

Santos e Palmeiras fazem o clássico que pode decidir o rumo do Campeonato Brasileiro hoje, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada. Os times estão separados por três pontos, ocupam a terceira (44) e a segunda (47) posições da tabela, respectivamente. O empate não interessa para ninguém, pois o líder Flamengo (52) tem a possibilidade de disparar na ponta. A expectativa é de um jogo aberto, apesar dos estilos diferentes dos treinadores. Jorge Sampaoli, do Santos, prefere times mais leves, que tocam a bola. Já Mano Menezes, do Palmeiras, é mais pragmático, gosta de jogar na certeza.

As equipes estão bem diferentes do encontro no primeiro turno, quando o Palmeiras goleou por 4 a 0 e era até então o time a ser batido na competição. Os gols do time alviverde foram marcados por Gustavo Gómez, Hyoran, Deyverson, Raphael Veiga. Nenhum deve ser titular no duelo desta noite.

O Palmeiras também demitiu o técnico Luiz Felipe Scolari, trouxe uma nova comissão técnica encabeçada por Mano Menezes e contratou dois reforços: o zagueiro Vitor Hugo e o atacante Luiz Adriano.

No Santos, Jorge Sampaoli ganhou os reforços de Marinho, Uribe, Evandro, Luan Peres, Pará e Lucas Venuto, mas perdeu Jean Lucas e o jovem Rodrygo. A equipe alvinegra também aproveitou o tropeço para consertar alguns erros e depois chegou a acumular uma sequência com sete vitórias e um empate.

DATA FIFA

Para a partida de hoje, as equipes chegam desfalcadas por causa dos amistosos das seleções. O Palmeiras não terá o goleiro Weverton e o zagueiro paraguaio Gustavo Gomez. O Santos não contará com seu principal jogador, o venezuelano Soteldo, além do paraguaio Derlis González, Felipe Jonatan e Kaio Jorge. De quebra não terá Evandro, suspenso.

A boa notícia para Sampaoli é o retorno do meio-campista uruguaio Carlos Sánchez. O jogador está recuperado de lesão muscular que o deixou de fora da vitória sobre o Vasco por 1 a 0, no último sábado, fora de casa. Lucas Veríssimo, também volta após cumprir suspensão. O torcedor santista vive a expectativa em relação ao jovem Tailson. O jovem de 20 anos marcou um golaço na vitória da última rodada e agora espera seguir entre os titulares da equipe.

"Jogo bom, jogo difícil. Estou à disposição do Sampaoli. Se eu for titular, será um momento incrível, com a Vila Belmiro lotada e com apoio do torcedor. Vai ser muito importante para mim", disse Tailson.

LUIZ ADRIANO VOLTA

No Palmeiras, a novidade será a volta do atacante Luiz Adriano, preservado do empate contra o Atlético-MG por desgaste muscular. Autor de seis gols em dez jogos pelo time, o jogador participou normalmente dos treinos durante a semana.

A principal dúvida na equipe está em quem ocupará a vaga de Weverton, no gol. Fernando Prass e Jailson disputam a posição. Na última vez que o atual titular foi convocado, Jailson atuou em uma partida e Prass em outra. Foram justamente os dois primeiros jogos de Mano Menezes à frente do time.

Jailson foi titular na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Goiás, no Serra Dourada. Na partida seguinte, Fernando Prass assumiu a posição na vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, no Allianz Parque. O único desfalque do Palmeiras é o atacante Deyverson, suspenso pelo terceiro amarelo.

Quem volta de suspensão é o técnico Mano Menezes. Na partida do último domingo, o auxiliar Sidney Lobo comandou a equipe no banco de reserva. Ele lamentou os pontos desperdiçados em casa, mas acredita que ainda é possível tirar a diferença de cinco pontos para o líder Flamengo. Para isso, o time não pode pensar nem em empatar na Vila Belmiro.

“Tem muito caminho ainda pela frente na competição. Vamos enfrentar um adversário direto na briga pelo título, fora de casa. Temos plenas condições de continuar vencendo os próximos jogos para lutar pelo título”, comentou o auxiliar.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X PALMEIRAS

SANTOS: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Alison e Sánchez; Marinho, Eduardo Sasha e Tailson. Técnico: Jorge Sampaoli.

PALMEIRAS: Fernando Prass (Jailson); Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima (Scarpa); Dudu, Willian e Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Juiz: Flavio Rodrigues de Souza.

Local: Vila Belmiro.

Horário: 21h30.

Na TV: Globo e TNT.