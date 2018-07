Santos e Palmeiras estão satisfeitos com a tabela do Paulistão

SÃO PAULO - Santos e Palmeiras ficam satisfeitos com a tabela das finais do Campeonato Paulista, definida pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta segunda-feira. A escolha do clássico das quartas de final, entre as duas equipes, atendeu à principal expectativa dos santistas, que temiam que a partida fosse para o Estádio do Pacaembu. Na Vila, o Santos fez sete jogos, dos quais venceu seis e empatou um.

"A Vila é a nossa casa. Estamos muito satisfeitos pelo fato de jogarmos lá", disse o presidente em exercício do clube, Odílio Rodrigues. Luís Álvaro ganhou alta do hospital, onde ficou internado por mais de um mês, mas ainda não voltou à atividade na Baixada. Por outro lado, os palmeirenses ficaram aliviados com o fato de o jogo ter sido marcado para o sábado, já que o time enfrenta o Tijuana, no México, na terça-feira, pela Libertadores, também na fase de mata-mata. A delegação planeja viajar no domingo de manhã para encarar 17 horas de voo até a cidade mexicana.

"É preciso agradecer para a Federação Paulista de Futebol e aos outros clubes que compreenderam as dificuldades do Palmeiras na Libertadores", destacou o presidente Paulo Nobre, que também usou seu prestígio no cargo e a força da bandeira -para conseguir se ajeitar.

TABELA DAS QUARTAS DE FINAL

SÁBADO (27/4)

Santos x Palmeiras, às 16h15, na Vila Belmiro

Mogi Mirim x Botafogo, às 18h30, no Romildão

DOMINGO (28/4)

Ponte Preta x Corinthians, às 16h, no Moisés Lucarelli

São Paulo x Penapolense, às 18h30, no Morumbi