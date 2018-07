Santos e Rio Preto decidem o título do Paulista feminino na Vila Belmiro

Sob os olhares do técnico da seleção brasileira, Osvaldo Alvarez, o Vadão, acontece neste sábado, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, a decisão do Campeonato Paulista Feminino. O Santos, atual campeão brasileiro, vai enfrentar o Rio Preto, que luta pelo bicampeonato estadual. O jogo começa às 16 horas.

Este é o segundo confronto das finais, uma vez que em Mirassol (SP) na semana passada houve empate por 1 a 1. Uma nova igualdade leva a definição para os pênaltis - quem vencer leva o título. O Santos é um time mais técnico e qualificado individualmente, mas o Rio Preto é bastante experiente e casca grossa.

Os dois fazem uma reedição da final do ano passado, quando o Rio Preto venceu em casa por 1 a 0 e empatou fora sem gols. Existe uma rivalidade entre os dois times. Nesta temporada será o sexto confronto entre ambos, dois deles pelo Brasileiro.

O técnico da seleção brasileira vai estar presente na decisão. Vadão reassumiu o cargo há duas semanas no lugar de Emily Lima. A sua saída gerou protestos e a negativa de algumas meninas de atender a nova convocação para um torneio amistoso na China.

Entre os principais objetivos do técnico estão classificar o time para a Copa do Mundo de 2019, na França, e depois levar a seleção para as Olimpíadas de Tóquio, em 2020. A CBF pretende estimular o futebol feminino no país, incluindo a obrigação dos times da Série A de participarem do Brasileiro da categoria já em 2018.