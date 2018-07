Santos e Rio Preto empatam sem gols na 1ª partida da final do Paulista Feminino

Menos de uma semana após o fim dos Jogos Olímpicos Rio-2016, quando a torcida brasileira se encantou com a seleção feminina, Santos e Rio Preto começaram a decidir o Campeonato Paulista. Em jogo realizado no estádio da Vila Belmiro, em Santos, nesta quinta-feira, as visitantes suportaram a pressão e seguraram o empate sem gols diante de um público aproximado de apenas 500 torcedores.

Com o resultado, o Rio Preto joga por um empate neste domingo, às 10 horas, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto (SP), por ter melhor campanha. A equipe do interior paulista busca o primeiro título estadual, apesar de ser campeão brasileiro de 2015. O Santos, por sua vez, tenta retomar o caminho de glórias. Entre 2007 e 2011, conquistou três Paulistas, duas Copas do Brasil e duas Copas Libertadores.

Como costuma acontecer em decisões, a partida não teve muitas chances de gol. O melhor momento aconteceu logo aos 12 minutos do primeiro tempo, quando Maria carimbou o poste direito da goleira rio-pretense Letícia Bussato.

No segundo tempo, o Santos partiu para cima na tentativa de tirar a vantagem do Rio Preto. Porém, poucas oportunidades foram criadas. Karen, quase nos acréscimos, teve a grande chance de abrir o marcador. Ela recebeu cruzamento da direita, mas furou e perdeu excelente oportunidade.