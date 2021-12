Santos e São Paulo decidem a Ladies Cup, que testa novo modelo de transmissões no futebol feminino

Santos e São Paulo decidem neste domingo, no Allianz Parque, a Brasil Ladies Cup. O torneio de futebol feminino contou com as principais equipes sul-americanas e a final, a partir das 10h10, terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o País. É a primeira partida entre times femininos que a emissora vai exibir em rede nacional.

A Ladies Cup, aliás, confirmou o crescimento do futebol feminino em termos de acompanhamento de mídia, algo que vem se verificando nos últimos anos. Todas as partidas da fase de grupos foram transmitidas pelo SporTV. E mesmo sendo a primeira edição do torneio, a organização conseguiu fechar com mais de 20 patrocinadores.

Leia Também Jogo na Granja Comary marca homenagem às pioneiras da seleção brasileira feminina

“Conseguimos um bom número de patrocinadores para o campeonato. Durante a primeira fase, as empresas promoveram ações com os clubes para a exposição dos produtos. Além disso, ao final de cada partida, convidamos um parceiro comercial para entregar o troféu para a melhor atleta do jogo. Além da divulgação, buscamos criar experiências únicas para os clientes se sentirem parte de todo o processo” conta Fábio Wolff, um dos idealizadores do projeto.

O empresário diz que as entregas comerciais para os parceiros superaram as expectativas. Foram realizadas diversas ativações específicas para os clubes. “Existe um grande desafio para colocar em prática todo o processo apresentado na hora da captação. Acredito que conseguimos executar todas as demandas ofertadas para as patrocinadoras, o evento no Allianz Parque será uma grande oportunidade para exibição das marcas. Para as equipes, também conseguimos realizar acordos pontuais para os uniformes das jogadoras”, completa Wolff.

Como parte da programação da Ladies Cup ocorreram, paralelamente aos jogos, diversas palestras, workshops, e atividades sociais para fomentar o crescimento do futebol feminino no Brasil. Com a participação Pedro Malabia, diretor de futebol feminino da La Liga, a ideia dos painéis foi uma forma de incentivar os jovens a se aproximarem do esporte.

Nos últimos anos, houve um crescimento significativo da modalidade no país. Com a solidificação de um calendário, as principais competições ganharam espaço nos meios de comunicação. Com investimento em streaming, o Campeonato Braileiro contou com diversas partidas transmitidas no YouTube e TikTok. No primeiro jogo da final, mais de 300 mil espectadores únicos acompanharam o clássico entre Palmeiras e Corinthians.

“A entrada de clubes brasileiros conhecidos no futebol feminino trouxe milhares de novos fãs para o esporte. Para crescer ainda mais, é necessário o apoio de todas as partes envolvidas, mas o suporte destas agremiações, que já possuem uma rede de torcedores significativa, atrai a atenção para os campeonatos”, conta Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e fundador da HeatMap.

Para o torcedor que quiser acompanhar a final in loco, todas as instruções para o acesso ao evento estão disponíveis nas redes sociais do campeonato. Os ingressos são gratuitos.