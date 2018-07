Santos e São Paulo fazem clássico decisivo na Vila

A vantagem do Santos é considerável, mas o São Paulo mantém a esperança. Sai do clássico entre os dois rivais, neste domingo, a partir das 16 horas (ao vivo aqui no estadão.com.br e na rádio Eldorado/ESPN, na Vila Belmiro, o primeiro finalista do Campeonato Paulista. O time santista - que venceu o jogo do Morumbi por 3 a 2 - atua em casa e pode perder até por um gol de diferença. Mas os são-paulinos ainda acreditam na conquista da vaga.

O Santos joga pela manutenção do status de equipe mais empolgante do futebol brasileiro na temporada. Por enquanto, Neymar, Paulo Henrique Ganso e Robinho ainda não falharam em manter essa condição. Muito pelo contrário. A cada exibição, o time confirma a campanha da primeira fase do Paulistão, em que acabou na liderança, 11 pontos à frente do São Paulo, que foi o quarto colocado. Só não pode vacilar. "A gente não pode tirar o pé, senão o adversário vem para cima e complica", afirma Paulo Henrique Ganso.

É exatamente nessa expectativa que se apega o São Paulo. A equipe sabe que sua missão é complicada, mas não se esquece do segundo tempo do jogo do último domingo, no Morumbi. Com um homem a menos - Marlos foi expulso aos 33 minutos da primeira etapa -, encurralou os santistas e buscou o empate. Não fosse uma desatenção aos 44 minutos do segundo tempo, teria saído de campo comemorando um resultado heroico.

"Poderíamos ter chegado a essa partida completamente eliminados", faz questão de lembrar o técnico são-paulino, Ricardo Gomes. "No intervalo do primeiro jogo, a vantagem do Santos era bem maior. Eles tinham um homem a mais e dois gols na frente. Dadas as circunstâncias, podemos ter alguma esperança."

O Santos deve escalar a equipe que entrou em campo no vitorioso primeiro tempo do Morumbi. Dorival Júnior não vai abdicar de atacar, mesmo que não precise marcar gols. "O time vai entrar em campo para jogar como vem jogando. No nosso pensamento, não existe isso de administrar resultado", afirma o treinador santista.

O treinador são-paulino faz mistério, mas já deu indícios de que vai optar por escalar um time mais veloz e bem ousado. O criativo Cicinho entra na lateral-direita no lugar do marcador Jean. E Washington foi mesmo barrado. O centroavante grandalhão (1,90 metro) dá lugar ao baixinho Fernandinho (1,71 metro).

SANTOS - Felipe; Wesley, Edu Dracena, Durval e Léo; Arouca, Marquinhos e Paulo Henrique Ganso; Robinho, André e Neymar. Técnico: Dorival Júnior.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Cicinho, Alex Silva, Miranda e Richarlyson; Rodrigo Souto, Cléber Santana, Hernanes e Jorge Wagner; Dagoberto e Fernandinho. Técnico: Ricardo Gomes.

Árbitro - José Henrique de Carvalho; Início - 16 horas; TV - Band, Globo e SporTV; Rádio - Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3 - Local - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).