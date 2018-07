Santos e São Paulo fazem clássico esvaziado em Cuiabá

O torcedor que for à Arena Pantanal neste domingo certamente ficará com uma ponta de frustração. Quando comprou o ingresso para ver Santos e São Paulo se enfrentando, imaginou que encontraria um duelo recheado de estrelas e decisivo para o desenrolar da temporada, mas a vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio praticamente definiu o campeonato e não só o clássico perdeu importância como o Tricolor estará sem suas estrelas, que serão poupadas para a semifinal da Copa Sul-Americana.

Se para o São Paulo o confronto ainda vale para se manter na segunda colocação – o que assegura vaga direta para a Libertadores –, para o Alvinegro nem isso. O time estacionou no meio da tabela há várias rodadas, amarga um jejum de seis partidas sem vitória no Brasileiro e conta os minutos para o campeonato ter fim.

A única “responsabilidade” é mostrar futebol à altura da cota de R$ 1 milhão, livres de despesas, que vai receber de uma empresa de eventos que comprou o mando do jogo. E para convencer, o time vai ter que jogar bem melhor do que vem fazendo.

"Sabemos da situação que o clube atravessa e a mudança do local do jogo foi uma necessidade. Vai ser um clássico em campo neutro e o nosso intuito é vencer", disse Arouca. Para o volante, apesar dos seguidos tropeços, não tem faltado vontade aos jogadores. "Mesmo sem chance de brigar por título ou Libertadores, a nossa motivação é jogar pelo Santos. E disputar um clássico aumenta ainda mais a vontade de vencer".

Para mexer um pouco com os jogadores, Enderson promete fazer algumas experiências que poderão ser úteis para a temporada do ano que vem.

DECEPÇÃO

As parcas esperanças do São Paulo em reverter a briga pelo título escorreram pelo ralo assim que o Cruzeiro bateu o Grêmio na quinta-feira e encaminhou o bicampeonato.

Nem mesmo a vitória contra os santistas garante que o troféu não vá para as mãos dos mineiros, que precisam apenas bater o Goiás no Mineirão para revalidar a conquista.

Dessa forma, Muricy Ramalho deve poupar uma série de titulares de olho no jogo de volta contra o Nacional de Medellín na quarta-feira. Por falta de opções, Hudson e Denilson podem ser os únicos a entrar em campo.

"Tem jogador que você sabe que o cara não aguenta mais, mas ele não pede para sair para não ficar mal, mas a gente precisa priorizar a parte física. Se fosse para pensar só em pontuação, iria com o time que vinha jogando, mas não dá", disse o técnico.

O único confirmado é Rogério Ceni. "Esse sempre quer jogar, é impressionante", disse o treinador. Caso decida se aposentar no fim da temporada, esse será o último clássico da carreira do jogador, que ainda não disse se irá mesmo pendurar as luvas no fim do ano.

SANTOS X SÃO PAULO

Domingo, às 17 horas

Local: Arena Pantanal

Juiz: Flávio Rodrigues Guerra

SANTOS: Aranha; Cicinho, Edu Dracena, Neto e Mena; Alison, Arouca, Souza (Gustavo Henrique) e Lucas Lima; Geuvânio e Robinho. Técnico: Enderson Moreira.

SÃO PAULO: Rogério Ceni, Auro, Paulo Miranda, Antonio Carlos e Reinaldo; Denilson, Hudson e Boschilia; Ademilson, Osvaldo e Pato. Técnico: Muricy Ramalho.