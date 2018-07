Santos e São Paulo fazem semifinal de duelo dos ataques

Os dois melhores e mais renomados ataques do Campeonato Paulista disputam vaga neste domingo na final, às 18h30, na Vila Belmiro, em um confronto que vai encerrar para um dos times a sequência de resultados obtidos nos últimos anos. O Santos tenta a oitava final seguida e recebe o São Paulo, que busca evitar a nona eliminação consecutiva no mata-mata.

O futebol ofensivo deve ser a essência da apresentação das equipes. Ambas têm nos ataques jogadores com passagens pela Europa, coincidentemente o Milan, e também pela seleção brasileira. Dúvida para o jogo deste domingo, o santista Ricardo Oliveira tem nove gols no torneio e tem como grande parceiro Robinho, autor de cinco tentos. Do lado tricolor, Alexandre Pato marcou oito vezes e é o único atacante do esquema armado pelo técnico interino Milton Cruz.

Também se inclui na categoria de jogadores ofensivos de peso o são-paulino Luis Fabiano. Mas o terceiro maior artilheiro da história do clube está em baixa e não deve ser titular. Os dois semifinalistas são os que mais fizeram gols no campeonato e exploram estilos diferentes de atacar os adversários. O Santos tem na velocidade de Robinho e Geuvânio a grande arma. O São Paulo é um time de mais paciência e toque de bola até cavar espaço e criar jogadas.

Para tentar chegar mais uma vez à decisão do Estadual o Santos tem a favor a Vila Belmiro lotada (os ingressos estão esgotados) e um retrospecto em clássicos em 2015 que se contrapõe ao do São Paulo. O Alvinegro não perdeu para rivais, enquanto o Tricolor não ganhou de ninguém dos grandes.

"Jogamos contra os três grandes e fomos bem. O Santos está muito bem preparado para essa hora. Estamos prontos, firmes e fortes e com o apoio da torcida" avisou o técnico Marcelo Fernandes, que até pouco tempo era interino, assim como Milton Cruz.

A equipe poupou os principais jogadores no meio de semana, quando atuou pela Copa do Brasil e eliminou o Londrina, em São José dos Campos. No São Paulo a preocupação é em não "amarelar". Desde 2005 a equipe não leva o Estadual e por quatro vezes o Santos foi quem estragou o caminho do clube rumo ao título. A equipe também teme que um possível resultado negativo atrapalhe a preparação para a decisão de uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. "Vamos jogar com o Corinthians, mas antes tem o Santos, que é um jogo fundamental para irmos bem na Libertadores", comentou Alexandre Pato.

A equipe vem de um difícil jogo no Uruguai e ainda não conseguiu repetir a escalação nesta temporada. Milton Cruz deve armar o meio-campo com dois ex-jogadores do Santos, com Ganso na armação e Wesley como volante. "Nossa equipe cresceu nos últimos jogos e temos de saber aproveitar isso", comentou Wesley. Denilson volta após cumprir suspensão e Souza será desfalque pelo terceiro cartão.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X SÃO PAULO

SANTOS: Vladimir; Victor Ferraz, Werley, David Braz e Chiquinho; Valencia, Renato e Lucas Lima; Geuvânio, Robinho e Ricardo Oliveira (Gabriel). Técnico: Marcelo Fernandes.

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Dória e Reinaldo; Denilson, Wesley, Hudson, Ganso e Michel Bastos; Alexandre Pato. Técnico: Milton Cruz.

Juiz: Raphael Claus

Local: Vila Belmiro

Horário: 18h30

Transmissão: SporTV