Santos e São Paulo passam por sustos, mas goleiam na Copinha

O Babaçu deu um susto na rodada desta terça-feira da Copa São Paulo de Juniores, mas o atual bicampeão da competição acabou se impondo e batendo o adversário maranhense por 4 a 2, de virada, em Lins.

O time do Maranhão saiu na frente com um gol de Wanderson. Naquele momento, o Babaçu já jogava com dez, depois da expulsão de Kaykson. A virada veio ainda no primeiro tempo, aos 40 e 42, em gols de bola parada, de Sabino e Lucas. Serginho ampliou na etapa final. Felipe, de falta, ainda diminuiu para o Babaçu, mas Natan, num belo chute de longe, que encobriu o goleiro, tirou o Santos do sufoco: 4 a 2.

O São Paulo também chegou a acender o alerta. E passou por maus bocados diante de um time que não tinha um goleiro de ofício. O São Raimundo viajou de Roraima com apenas um jogador da posição, que foi expulso na estreia. Ontem, foi substituído por um meia. Mesmo assim, o São Raimundo chegou a empatar o jogo em 1 a 1, no segundo tempo. Depois, o Tricolor deslanchou e sacramentou a goleada por 4 a 1.

O Santos soma quatro pontos após duas rodadas, empatado com o Penapolense. Na próxima sexta-feira, o Santos enfrenta a Linense, e o Penapolense encara o valente Babaçu.

O São Paulo lidera seu grupo com seis pontos, ao lado do São José, que tem saldo de gols inferior (quatro contra dez). Os dois clubes decidirão quem ficará com a vaga direta, sem necessitar da classificação por índice técnico, na sexta-feira, em São José. O São Paulo precisa de apenas um empate.