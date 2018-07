Santos e Vasco marcam amistoso para quarta-feira

Santos e Vasco confirmaram nesta quinta-feira que vão realizar um amistoso na próxima quarta, no Estádio Albertão, em Teresina (PI). Como os dois times já não têm mais grandes pretensões no Campeonato Brasileiro, aproveitaram para faturar algum dinheiro com a realização desse confronto.

Já garantido na Libertadores, por ter sido campeão da Copa do Brasil, o Santos está em sétimo lugar no Brasileirão, com 51 pontos. Já o Vasco ocupa a 11ª colocação, com 45 pontos, e, sem correr qualquer risco de rebaixamento, deve garantir a classificação para a Copa Sul-Americana de 2011.

Diante disso, Santos e Vasco podem aproveitar a semana livre de jogos no Brasileirão - a 36ª rodada do campeonato acontecerá toda no fim de semana dos dias 20 e 21 de novembro - para realizar esse amistoso no Piauí, quando devem levar um grande público ao Estádio Albertão.

"O Santos tem oito milhões de torcedores e entendemos ser importante levar o time para todos os lugares do País", afirmou o gerente de marketing do Santos, Armênio Neto, que, assim como a diretoria do Vasco, espera lucrar com o amistoso de quarta-feira.