Edu Dracena se demite e deixa cargo de diretor executivo do Santos: 'Já avaliava há algum tempo'

O ex-zagueiro Edu Dracena comunicou nesta quinta-feira, em uma publicação no Instagram, que entregou o cargo de executivo de futebol do Santos. No texto, ele diz que já estava pensando em pedir demissão há algum tempo. Amadurecida, a ideia foi colocada em prática logo após a eliminação do time santista para o Deportivo Táchira nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, na noite de quarta-feira.

Dracena chegou ao Santos, clube no qual viveu momentos importantes da carreira como jogador, em outubro do ano passado. Antes, havia exercido o cargo de assessor técnico no Palmeiras, time em que encerrou a carreira de atleta. Iniciou o trabalho na Vila Belmiro em uma fase de muita dificuldade financeira para o clube, que brigou para não cair no Campeonato Brasileiro de 2021 e no Paulistão da atual temporada. A sul-americana era tratada como um sopro de esperança de ter alguma conquista neste ano.

"Encerro hoje minha passagem como executivo de Futebol do Santos FC. Eu já vinha avaliando a minha saída há algum tempo e ontem, após o jogo, procurei o presidente Rueda e entreguei o cargo", escreveu. "Assumi o time na zona de rebaixamento do Brasileiro 2021. Em 11 rodadas e com uma fantástica recuperação do elenco, alcançamos o décimo lugar e afastamos o risco de queda. Este ano, depois de um péssimo Campeonato Paulista, estamos na metade da tabela do Campeonato Brasileiro, chegamos às oitavas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. E falhamos. Tenho consciência de que a torcida do Santos merece mais", completou.

No texto de despedida, o ex-defensor relembrou parte do trabalho que fez no clube santista. Na avaliação dele, seu grande mérito foi segurar garotos da base, os famosos Meninos da Vila, diante de constantes movimentações do mercado internacional. O agora ex-executivo de futebol cita nomes como Marcos Leonardo, Ângelo, Kaiky e Lucas Pires.

"Entre acertos e erros, deixo como legado uma mudança de chave: não permitir que o Santos perca seus maiores talentos formados na base. Nos últimos anos, o Clube perdeu atletas jovens por falta de planejamento. Meu ponto de honra foi dar um basta a esta situação. Renovamos os contratos das revelações mais importantes do Santos. Além do retorno esportivo que jovens como Marcos Leonardo, Ângelo, Kaiky e Lucas Pires já dão ao Santos - e darão muito mais! -, seus contratos longos vão garantir valores importantes no futuro, o que possibilitará a reestruturação financeira que o Santos tanto precisa", afirmou.

"Graças a estas futuras vendas, meus sucessores terão uma estrutura ainda melhor para trabalhar e um orçamento infinitamente maior para a montagem do elenco do que eu tive. As contratações que fizemos foram feitas sempre dentro de um limite muito claro. Investimos perto de US$ 1 milhão para trazer todos os reforços este ano, valor inferior ao investido por quase todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Com as saídas e entradas, a folha salarial, hoje, permanece no mesmo patamar de 2021", finalizou.

Fora da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o Santos seguirá a temporada como foco apenas no Brasileirão. Atualmente, ocupa a décima colocação, com 19 pontos.