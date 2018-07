Corinthians é eliminado pelo Santos e Palmeiras avança; confira os gols

O Santos voltou a bater o Corinthians nesta quarta-feira, em Itaquera, e se garantiu nas quartas de final da Copa do Brasil com a vitória por 2 a 1. Já o Palmeiras confirmou a vantagem, ganhou do Cruzeiro por 3 a 2 e calou a torcida mineira. No Maracanã, Vasco se classificou para a próxima fase depois de empatar com o Flamengo por 1 a 1.

Confira os gols das oitavas de final da Copa do Brasil:

CORINTHIANS 1 x 2 SANTOS

CRUZEIRO 2 x 3 PALMEIRAS

VASCO 1 x 1 FLAMENGO