Santos empata com Atlético-PR e completa seis partidas sem vitória

As experiências do técnico Enderson Moreira não funcionaram e o Santos completou o sexto jogo sem vitória com o empate por 1 a 1 contra o Atlético Paranaense . A atuação de Leandro Damião , que teve mais uma chance ontem, engrossou a lista de fracassos. Discreto, ele saiu vaiado na etapa final, inclusive pelos santistas.

A falta de compromisso das duas equipes com objetivos mais altos no torneio - ambas não têm chances de cair ou de chegar à Libertadores - deixou o jogo aberto. Os dois não mostravam aquele receio exagerado de tomar um gol e, com isso, a bola sempre rondava as duas áreas. O Atlético sempre esteve mais perto de marcar. Passou raspando em um chute de fora de Marcelo aos 5 e uma cabeçada de Cléo dez minutos depois.

Mesmo com três volantes - essa foi uma das experiências de Enderson Moreira -, o Santos dava espaços. Principalmente pelo lado direito, com Sueliton, o Atlético era senhor da partida. Tudo isso se traduzia em números, o Atlético acumulava seis finalizações contra nenhuma do Santos e mais de 60% de posse de bola na metade do primeiro tempo.

Nesse cenário desfavorável, só uma jogada individual poderia salvar o time santista. Foi o que fez Robinho aos 27. Com um chute de fora da área, ele mostrou como a estatística mais preciosa é mesmo o placar: 1 a 0.

Ainda sobre individualidades, Leandro Damião desperdiçou mais uma oportunidade. Com dificuldade para dar sequência às jogadas, ele foi pouco efetivo. Aos 27 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Rildo, ele foi vaiado - por atleticanos e também por santistas. Damião continua com a metade dos gols de Gabriel no Brasileirão (8 a 4).

A sorte do Santos era a falta de objetividade do rival. Depois do gol, o time perdeu a velocidade e o entusiasmo. Os torcedores perceberam o declínio e o time da casa saiu de campo vaiado no final do primeiro tempo.

O técnico Claudinei Oliveira conseguiu resgatar o entusiasmo inicial. Adiantou a marcação e voltou a pedir velocidade. Em uma cobrança de escanteio, Cléberson empatou, com grande colaboração de Souza, que não achou a bola pelo alto.

Com o empate, a falta de pretensão das duas equipes no torneio mostrou seu lado negativo: o comodismo. Os melhores lances ficaram restritos ao cruzamento do Atlético aos 26 minutos, no qual Aranha saiu mal, e uma esticada de Rildo que Lucas Lima não alcançou. Chance de gol mesmo só o toque de Hernane na trave aos 39.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 1 X 1 SANTOS

ATLÉTICO-PR - Weverton; Sueliton (Mário Sérgio), Gustavo, Cleberson e Lucas Olaza; Deivid (Hernani), Paulinho Dias e Bady; Dellatorre (Douglas Coutinho), Marcelo e Cléo. Técnico: Claudinei Oliveira.

SANTOS - Aranha; Cicinho, Neto, Edu Dracena e Caju; Alison, Arouca, Souza (Alan Santos) e Lucas Lima; Robinho e Leandro Damião (Rildo). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Robinho, aos 27 minutos do primeiro tempo. Cleberson, aos quatro minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Arnoldo Vasconcelos Figarela (RO).

CARTÕES AMARELOS - Cleberson, Sueliton (Atlético-PR); Alan Santos (Santos).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).