Santos empata no Rio com o Vasco e avança na Copa do Brasil

O Santos poupou jogadores na noite desta quarta-feira e arrancou um empate por 2 a 2 com o Vasco em São Januário, garantindo a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O time, que havia vencido o rival por 3 a 1 em casa, agora aguarda o sorteio da próxima fase para saber qual será seu próximo duelo.

Em seus domínios e precisando reverter a vantagem santista do primeiro duelo, o Vasco tomou a iniciativa do jogo e foi para cima desde os primeiro minutos. Só que em um ataque em velocidade pela direita, Thiago Maia deu um lindo cruzamento para a área, Martín Silva não alcançou e Copete mandou para o gol, abrindo o placar.

Se a situação já era boa, ficou melhor ainda. A vantagem deu uma tranquilidade do time da Vila Belmiro, mas ele acabou recuando muito e dando espaços para os cariocas. Não demorou para Nenê aproveitar um cruzamento para dentro da área e marcar um belo gol, de primeira, empatando a partida.

O Vasco até poderia ter feito mais gols, mas o time não acertou o alvo. A primeira boa chance veio com Junior Dutra, que arriscou de longe, com perigo, para fora. Depois foi a vez de Yago Pikachu, que recebeu um bom passe de Nenê, mas chutou por cima.

No segundo tempo, o Santos começou melhor e pouco sofreu com o rival. Mas pouco depois da metade do período, o time paulista teve a chance de matar o jogo com Joel, que tentou driblar Martín Silva, mas o goleiro uruguaio salvou. Na sequência, Lucas Lima perdeu a bola e o Vasco partiu em contra-ataque. Thalles cabeceou e Ederson mandou para o gol, virando o confronto.

A partir daí, a pressão do time da casa aumentou e o Santos tratou de se defender para evitar o gol que levaria o duelo para os pênaltis. Ederson perdeu uma chance incrível aos 29, ao mandar para fora, sozinho, dentro da pequena área.

Mas em um contra-ataque do Santos, Rodrigo tentou afastar o cruzamento e marcou contra. Os vascaínos reclamaram de falta na origem da jogada, mas de nada adiantou e o Santos avançou na competição.

FICHA TÉCNICA:

VASCO - Martín Silva; Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Julio Cesar (Alan Cardoso); Diguinho (Madson), Douglas, Andrezinho e Nenê; Ederson e Junior Dutra (Thalles). Técnico: Jorginho.

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz (Daniel Guedes), Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Vitor Bueno (Elano) e Lucas Lima; Copete e Rodrigão (Joel). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Copete, aos 10, e Nenê, aos 24 minutos do 1º tempo. Ederson, aos 24, e Rodrigo (contra), aos 37 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diguinho, Douglas, Rodrigão, Thiago Maia e Zeca.

CARTÕES VERMELHOS - Andrezinho e Rodrigo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA - R$ 469.245,00.

PÚBLICO - 17.393 pagantes.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).