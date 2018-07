Santos empata sem gols com Audax em jogo-treino

SANTOS - O Santos empatou sem gols com o Audax em jogo-treino disputado nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé. O time de Oswaldo de Oliveira contou somente com atletas que não jogaram os 90 minutos do clássico com o São Paulo, domingo, no Morumbi.

Na atividade, o treinador fez testes na equipe e promoveu a entrada do meia Lucas Lima, em seu primeiro jogo-treino pelo Santos. No primeiro tempo, o time foi escalado com Vladimir; Bruno Peres, David Braz, Jubal e Emerson; Alison, Leandrinho e Lucas Lima; Rildo, Gabriel e Stéfano Yuri.

Na etapa final, Oswaldo manteve apenas o goleiro Wladimir e o volante Alison na equipe, que contou com Vladimir, Daniel Guedes, Alison, Nailson e Zé Carlos; Lucas Otávio, Anderson Carvalho, Léo Citadini e Serginho, Diego Cardoso e Jorge Eduardo.

Enquanto os reservas disputavam o jogo-treino, os titulares fizeram trabalho regenerativo na academia. Nesta terça, Oswaldo iniciará a preparação do Santos para o jogo contra o Bragantino, na quinta. Para este duelo, o treinador não poderá contar com Gustavo Henrique.

O zagueiro levou o terceiro cartão amarelo no domingo e terá que cumprir suspensão na próxima rodada. Ele já havia cumprido gancho na partida contra o Atlético Sorocaba, em razão de uma expulsão contra o Penapolense.