Santos empata sem gols com o Querétaro e deixa o México sem vencer

A excursão do Santos ao México terminou na noite de terça-feira, e sem motivos para o torcedor comemorar. Na segunda e última partida amistosa realizada no país, o time alvinegro voltou a exibir suas fraquezas e não passou de um empate sem gols diante do Querétaro, na casa do adversário.

O empate com a ex-equipe de Ronaldinho Gaúcho deixa o time ainda mais em alerta. Afinal, a campanha na temporada não é das melhores e, após o tempo livre para treinamentos com a pausa para a Copa do Mundo, nenhuma melhora foi vista. Prova disso foi a derrota para o Monterrey no último sábado, na primeira partida da excursão mexicana.

O Santos foi a campo na terça com: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Dodô; Yuri, Diego Pituca e Jean Mota; Rodrygo, Eduardo Sasha e Copete. Em relação à primeira partida, saíram Renato, Léo Cittadini e Bruno Henrique. Lucas Veríssimo, Alison, Arthur Gomes e Gabriel sequer viajaram ao México, com problemas físicos.

O time brasileiro até começou melhor e desperdiçou boas chances com Diego Pituca, de fora da área, e Rodrygo, que parou no brasileiro Thiago Volpi. Aos 14, porém, foi que saiu a melhor chance santista. Victor Ferraz cruzou para Sasha, que, mesmo sem goleiro, jogou para fora.

Só então a partida equilibrou. Copete chegou a abrir o placar, mas a arbitragem marcou impedimento. Villalva respondeu de fora da área e Savezzo quase abriu o placar, quando encobriu Vanderlei, mas Dodô salvou em cima da linha.

No segundo tempo, Copete voltou a balançar a rede, mas teve o gol novamente anulado, desta vez por falta. Ele mesmo quase marcou aos 26, mas jogou para fora. O jogo era mais morno e o Santos seguia melhor. Até que Dodô foi expulso aos 41 minutos, após reclamação acintosa contra o árbitro.

O Santos agora volta ao Brasil e terá compromisso importante já no retorno do calendário. No próximo dia 19, a equipe encara o Palmeiras no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.