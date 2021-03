Santos empresta atacante Arthur Gomes ao Atlético-GO

A direção do Santos anunciou nesta terça-feira o empréstimo do atacante Arthur Gomes ao Atlético-GO até o fim do ano. De acordo com o clube paulista, o time goiano vai bancar 100% dos salários do atleta de 22 anos.

A negociação contou com a participação do pai de Neymar, que representa Arthur, e os presidentes de ambos os clubes: Andres Rueda e Adson Batista (Atlético). Em seu novo clube, o atacante vai disputar posição com André Luís, Danilo Gomes, Janderson, Roberson e Zé Roberto.

Antes do empréstimo ao time de Goiânia, Arthur já havia sido cedido à Chapecoense, em 2019. Pelo time catarinense, marcou quatro gols em 30 jogos disputados.

O Santos FC confirmou, nesta terça (23), o empréstimo do atleta Arthur Gomes ao Atlético Goianiense até o final do ano. O time de Goiás será responsável por 100% dos salários do jogador e não há opção de compra. Boa sorte, #MeninoDaVila! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/a6cLm64Xde — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 23, 2021

Pelo Santos, o atacante soma 11 gols em 99 partidas. Ele chegou ao clube da Vila Belmiro em 2010, então com apenas 10 anos de idade, e foi promovido ao time profissional em 2016.