Santos empresta atacante Stéfano Yuri ao Botafogo-SP

Sem espaço na equipe principal do Santos, o atacante Stéfano Yuri vai disputar o Campeonato Paulista de 2016 por outro clube. O time praiano acertou o empréstimo do jogador de 21 anos ao Botafogo. Ainda nesta sexta-feira foi assinado o contrato com a equipe de Ribeirão Preto (SP), no estádio Santa Cruz.

A chegada do atleta é importante para o Botafogo, já que o clube perdeu um nome importante na posição. Nesta semana, o presidente Gerson Engracia Garcia confirmou que o atacante Francis está de saída para o futebol português, onde defenderá o Vitória de Guimarães.

Essa não será a primeira vez que Stéfano Yuri é emprestado pelo Santos. Na última temporada, defendeu o Náutico, onde atuou em 10 jogos e marcou um gol. O atacante começou a sua formação na base do Uberlândia-MG e em 2012 foi contratado pela equipe paulista.

Destacou-se na campanha da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2014, quando foi o artilheiro da competição com nove gols. Depois disso, foi promovido à equipe profissional. Agora sai de novo da Vila Belmiro para ganhar mais maturidade.