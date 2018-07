Santos empresta garoto Tiago Alves ao Comercial

RIBEIRÃO PRETO - O Santos definiu nesta terça-feira o empréstimo do atacante Tiago Alves para o Comercial, equipe de Ribeirão Preto que também joga a primeira divisão do Campeonato Paulista. O jovem atacante, de 19 anos, ficou de fora da lista de 25 jogadores inscritos na Copa Libertadores, divulgada também nesta terça-feira.

Com o também atacante Dimba ganhando espaço no elenco santista, Tiago Alves deixou de ser a quinta opção de ataque para o técnico Muricy Ramalho, atrás também dos titulares Neymar e Borges e dos reservas diretos Rentería e Alan Kardec. Nem a lesão do colombiano, que vai ficar parado de 30 a 40 dias, abriu novo espaço para Alves.

O Comercial, que teve queda de rendimento nas últimas rodadas do Campeonato Paulista, topou pagar 50% dos salários de Tiago Alves, jogador formado nas categorias de base do próprio Santos.