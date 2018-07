Santos empresta Leandro Damião para o Cruzeiro por um ano

Leandro Damião defenderá o Cruzeiro em 2015. O anúncio do empréstimo do atacante do Santos por uma temporada ao clube mineiro foi feito nesta segunda-feira pelo empresário do jogador, Vinícius Prates. “O negócio está fechado. Já está tudo certo entre os clubes”, disse Prates.

Os valores da negociação não foram divulgados pelos dois clubes, mas o Cruzeiro não deve pagar nada ao Santos. O clube mineiro ficará responsável apenas por arcar com 70% do salário do jogador, estimado em cerca de R$ 500 mil. A primeira proposta de os dois clubes dividirem igualmente os custos foi rejeitada pelo novo presidente do Santos, Modesto Roma Júnior.

Leandro Damião foi contratado do Internacional em dezembro do ano passado por aproximadamente R$ 42 milhões pela Doyen Sports. O Santos paga o fundo de investimentos com juros anuais em euros de 10% e ainda deu como garantia a cota de TV de 2017.

A expectativa era que Damião ocupasse o vazio deixado por Neymar e atraísse novos parceiros para o clube. Mas o atacante decepcionou. Em 43 jogos, Damião marcou apenas 11 gols e passou a ser o principal alvo de críticas da torcida.

Em baixa após uma péssima temporada na Vila Belmiro, o atacante tenta recuperar o prestígio no Cruzeiro, atual bicampeão brasileiro. Leandro Damião chega para ocupar a vaga do artilheiro Marcelo Moreno, que deve retornar ao Grêmio.