Santos empresta meia Lucas Crispim para o Joinville Reserva do Santos em seis das sete primeiras rodadas do Brasileirão, Lucas Crispim deixou a Vila Belmiro antes de fazer a sétima partida e ficar impossibilitado de jogar a competição por outro clube. Nesta quarta-feira, o meio-campista de apenas 20 anos foi apresentado como novo reforço do Joinville, lanterna da Série A.